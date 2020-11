Los orígenes chilenos de Shippify, el próximo unicornio latinoamericano

Innovación y Startups

La firma de logística de última milla, que nació al alero del programa Start-Up Chile, firmará a inicios de 2021 un contrato de nueve dígitos con Amazon, lo que le permitirá pasar a las grandes ligas.

Uno de los problemas logísticos más comunes en Latinoamérica es la última milla, es decir, la etapa final del proceso de entrega de un producto a un cliente. En esta recta destaca la empresa de origen chileno, pero de fundadores ecuatorianos, Shippify, que se está posicionando a nivel regional con una aplicación (app) que le permite, a través de shippers (repartidores), entregar los pedidos dentro de un mismo día.

Hoy, este emprendimiento está a punto de convertirse en un unicornio, gracias a un contrato por una cifra de nueve dígitos que firmará con la multinacional tecnológica Amazon a principios del próximo año.



El cofundador y CEO de Shippify, Miguel Torres, señala que operan con la mayoría de los 20 ecommerce con presencia en Latinoamérica. "Entre ellos está Amazon, con quien tenemos una relación comercial sólida y estratégica en toda la región y esperamos continuar agregando valor a su operación dentro de los próximos meses".

La historia de Shippify tiene sus orígenes en Chile. En 2011 los emprendedores ecuatorianos Miguel Torres y Luis Loaiza participaron en el programa de aceleración Start-Up Chile de Corfo, donde recibieron aportes por US$ 30.000. Aquí fundaron la empresa Escapes With You, una especie de Airbnb, explica Torres, la que luego mutó en 2015 a Shippify.

"Se cree que esta es una empresa ecuatoriana cuando en realidad no lo es, somos dos socios ecuatorianos y la compañía empezó a partir de haber participado en Start-Up Chile. Nos llamaba muchísimo la atención estar en el ecosistema de emprendimiento e innovación de este país. La visión del programa es traer emprendedores y lanzar en Chile un centro de innovación para el mundo. Veníamos de Ecuador donde las oportunidades eran limitadas y el ecosistema no era tan boyante", cuenta Torres.

Durante su participación en el programa conocieron a algunos de los integrantes que hoy componen el equipo de Shippify en Chile, entre ellos, Alejandro Harcha, director de Negocios y la Country Manager, Kristi Rosenberg, emprendedores que también pasaron por la aceleradora.

Torres comenta que además del apoyo de Start-Up Chile, captaron alrededor de US$ 2 millones en una ronda de inversión semilla realizada entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Entre los aportantes, está el fondo de inversión internacional Aramex -una de las empresas de logística más importantes de Dubai y los Emiratos Árabes-, Fadi Ghandour, creador de Aramex y Board Member de Endeavor Global, y Donna Harris, emprendedora y filántropa del fondo americano Venture Capital 1776 y directora del programa Startup for America USA.

Crecimiento

Hoy la empresa opera en Brasil, Chile, Ecuador y México y están abriendo operaciones en Colombia y Perú para 2021. En ella trabajan 65 personas y la plataforma cuenta con 350.000 repartidores registrados.

Torres señala que 2020 fue un año de noticias "interesantes" para Chile y Latinoamérica en el ámbito de la logística, principalmente por el alza en las ventas del comercio online. "La pandemia fue un potenciador para el ecommerce, ergo para la Industria de la logística, dada la importancia y relevancia de la cadena de valor y las necesidades del mercado", dice.

Este escenario se vio reflejado en las cifras. En 2020 crecerán 300% en comparación a 2019 y para 2021 "esperamos un incremento de entre 350% a 400% en las ventas", sostiene.

Las ventas del mercado chileno representan un 43% del total de los ingresos percibidos en 2020, con clientes como Fedex, Walmart, WOM, Falabella, Depto51, Unilever, BabyTuto, Sodimac, Claro, Coca Cola y BBVA.

"Tenemos a 25 personas trabajando en nuestra oficina y más de 35.000 entregadores en Chile, eso significa que bajo nuestro modelo de negocios tenemos a 35.025 personas que de forma directa o indirecta trabajan dentro de Shippify", explica.

Los entregadores o shippers deben pasar por un protocolo de capacitación digital antes de empezar a realizar las entregas para las diferentes empresas. Cuando un cliente solicita a través de la aplicación móvil una transacción logística, la app envía una alerta georeferenciada a los repartidores identificando a los que están más cerca del lugar de la entrega o devolución.

"Chile juega un papel muy importante en la región porque tiene un macroambiente de negocios muy favorable y el mejor índice de libertad económica de Latinoamérica en comparación a otros países donde operamos. Eso nos hace ver con buenas perspectivas un PIB per cápita interesante y una penetración del comercio electrónico a paso acelerado", afirma Torres.