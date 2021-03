Los planes de Wayra para aumentar la inversión en startups tecnológicas regionales en 2021

Innovación y Startups

En 2020 invirtieron US$ 640 mil en adquirir participación de al menos ocho emprendimientos latinoamericanos, cifra que buscan aumentar con más presupuesto y nuevos servicios de innovación abierta a terceros.

Una de las primeras empresas en apostar por el corporate venture capital -capital de riesgo corporativo- fue Movistar. A través de Wayra -que opera a nivel global, pero con estrategias regionales- invierte en startups y las ayuda a relacionarse con fondos de inversión de cada región, para llevar nuevos negocios a nuevos mercados.

El manager regional de Wayra Hispam, Agustín Rotondo, comenta que en 2020 invirtieron en ocho nuevas startups latinoamericanas Kriptos, Vozy, Omnix, Vu Security, Papumba, UnDosTres, Sirena y Rebus Tech, de Argentina, Chile, Perú, Colombia y México.

En total invirtieron alrededor de US$ 640 mil, y como resultado generaron cerca de US$ 15 millones en contratos con clientes empresariales de Movistar, a quienes vendieron los servicios de las firmas. Para este año la meta es aumentar esta cifra y cerrar contratos por US$ 20 millones, reforzando el presupuesto para aprovechar “las buenas oportunidades que van apareciendo en la región” e invertir en al menos otras ocho nuevas startups.

Para ello, vinculan a los emprendimientos con Movistar -en Chile y el resto de la región- en dos modalidades: como proveedores de la compañía o revendiendo los servicios de la startup a sus clientes, convirtiéndose en un canal de venta para los emprendedores.

Rotondo explica que están enfocados en emprendimientos maduros -de cualquier rubro- que ya cuenten con grandes clientes y estén facturando “cientos de miles de dólares” y que necesitan un partner para escalar. Por ejemplo, en el caso de Omnix, firma chilena dedicada a orquestar tecnológicamente operaciones logísticas -una de las últimas inversiones de Wayra- están coordinando procesos con Movistar para incorporar sus capacidades de manejo logístico, y por otro lado, ofrecen su solución a clientes de Movistar que requieren de logística.

“Aportamos un pequeño financiamiento por hasta US$ 250 mil, más la capacidad de generar vínculos comerciales. Si bien hay otros fondos de capital de riesgo que pueden aportar más dinero, hay pocos que pueden ofrecer esta capacidad de generar negocios”, comenta Rotondo.

Dice que su énfasis está en participar de los emprendimientos para generar los vínculos comerciales, ya que se logra de mejor manera siendo socios. En ese sentido, explica que adquieren una participación minoritaria en cada emprendimiento que varía entre el 1% y el 7% según el tamaño de la empresa.

Entre las 21 startups que mantienen en su portafolio levantaron rondas de inversión por un total de US$ 67 millones, provenientes de terceros. Además, poco más de la mitad de los emprendimientos ya están trabajando junto a Movistar, tanto para uso interno como para revender sus servicios.

“Con esto apuntamos a un doble objetivo: tener una rentabilidad financiera de nuestras inversiones en el largo plazo, y generar valor para Movistar, la startup y nuestros clientes”, sostiene el ejecutivo.

Entre las firmas de base tecnológica que han apoyado, se cuentan FinTech, EdTech, AgTech, Logística, ciberseguridad y marketing. En Chile, tienen un portafolio de cinco emprendimientos que ya trabajan con Movistar a nivel regional y global: Omnix, SimpliRoute, ComunidadFeliz, Webdox y un quinto que por ahora es confidencial.

Cambio de estrategia

En 2019 Wayra cerró su oficinas en Chile. “Invertimos en startups que facturan cientos de miles de dólares y que tienen grandes clientes, y por ende la mayoría ya cuenta con sus propias oficinas. En ese sentido cada vez se necesitaba menos ese espacio”, explica Rotondo.

Por eso, dice, mantener una estrategia local de apoyo a las firmas fue perdiendo sentido, y a la vez “fue ganando mucho más sentido la idea de unificar nuestra operación de manera regional”. Decidieron comenzar a distribuir las tareas regionalmente, y actualmente cuentan con equipos en Chile, Colombia y Argentina. “Es una forma mucho más eficiente de trabajar, tanto para nosotros como para las startups”, sostiene Rotondo.

También ofrecen la alternativa de apalancar las operaciones de los emprendedores de su portafolio en otros mercados, como Reino Unido, España y Alemania. No obstante, el ejecutivo señala que para un emprendedor latinoamericano generalmente es más directo dar un primer salto a otra operación de la región. “Para startups argentinas comúnmente un primer paso es Chile, así como para las chilenas lo es Colombia y México”, ejemplifica.

Por otro lado, este año buscarán fortalecer el trabajo que iniciaron en 2020 a través de alianzas estratégicas para brindar servicios de innovación abierta a terceros. “Nos hemos comenzado a vincular con partners de toda la región para ayudarlos a desarrollar estrategias y proyectos en esta línea”, cuenta Rotondo, agregando que, por ejemplo, han conectado a startups de Chile, Argentina y Uruguay con las embajadas de Reino Unido, y a firmas de Paraguay con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).