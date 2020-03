Magma Partners lanza fondo de US$ 50 millones para startups de Chile y la región

Innovación y Startups

Con este paso, el fondo local -orientado a emprendimientos en etapas tempranas- sumará la fase de escalamiento a su estrategia de inversión.

El fondo privado de inversión local Venture Capital Magma Partners, creado en 2014 para apoyar a startups en etapas tempranas, acaba de lanzar su tercer fondo por US$ 50 millones para ampliar la cobertura al proceso de escalamiento de los emprendimientos.

El managing partner de Magma Partners, Nathan Lustig, explica que este nuevo fondo es el más grande que la firma ha lanzado hasta el momento y que la decisión de levantarlo busca capitalizar el aumento de oportunidades de inversión en startups en la región.

“Tenemos una estrategia de invertir muy temprano con montos desde US$ 25 mil a US$ 75 mil y después de hacer seguimiento de los más exitosos hasta US$ 1 millón. Necesitamos invertir cheques más grandes en las compañías más exitosas. Estamos agregando escalamiento, pero vamos a seguir la misma estrategia de antes”, afirma Lustig.

Hasta la fecha, Magma Partners –cuyos principales inversores son family offices de la región– ha levantado otros dos fondos por un total de US $ 22 millones, que han invertido en un portafolio de 70 startups de Latinoamérica de industrias como FinTech y Software as a Service (SaaS), de las cuales cerca de 30 son chilenas, entre ellas, Founderlist y CriptoMKT.

“Alrededor de un tercio tiene operaciones en Estados Unidos y tenemos otras con clientes en muchos países, que han abierto oficina en Europa, por ejemplo. El portafolio total está evaluado en US$ 850 millones”, dice el ejecutivo.

Proyecciones

Con el nuevo fondo, la firma planea invertir en 60 nuevas startups en los próximos cuatro años. Lustig detalla que apalancarán capital en 40 emprendimientos que estén en etapas tempranas y otras 20 en fase más avanzada, las que se sumarán a las cerca de 13 firmas que actualmente están en un plan de “fuerte de escalamiento”, sostiene.

En ese contexto, ya seleccionaron cuatro nuevos emprendimientos, uno de México, dos de Chile –donde financiarán US$ 2 millones en total– y uno de Colombia.

“Estos países son los tres más importantes en términos de número de startups”, señala Lustig.

El managing partner comenta que de cara al futuro le gusta comparar el ecosistema emprendedor de Latinoamérica con el del Sudeste Asiático. “Ambas regiones tienen similar cantidad de países y habitantes, sin embargo, allá invierten cerca de US$ 20 mil millones anualmente en emprendimientos, mientras que en Latam -que tiene un PIB más alto-, solo recibimos cerca de US$ 4 mil millones de financiamiento. Hay mucho espacio por crecer”, plantea.