Microsoft y Bci lanzan concurso para encontrar a startups que ayuden en la transformación digital de las PYME

Innovación y Startups

“Desafío Startups: Digitalizando Pymes” invita a emprendimientos de base tecnológica con sede corporativa en Chile y menos de siete años de vida a participar de un concurso el que obtendrán US$ 120 mil en premios.

Bci y Microsoft se unieron para organizar el concurso "Desafío Startups: Digitalizando Pymes", que tiene por objetivo encontrar a los cinco startups o scaleups que ofrezcan las mejores y más innovadoras soluciones para la transición digital de las pequeñas y medianas empresas (PYME) del país.

Pueden postular todas las empresas privadas con sede corporativa en Chile que tengan menos de siete años de vida, que sean emprendimientos de base científica tecnológica con un desarrollo de producto y/o servicio basado en software de su misma propiedad, no pueden ser licenciados. Además, tienen que haber levantado capital y estén próximos a su primera ronda de inversión o en etapa semilla.

El concurso entregará a los cinco ganadores acceso al programa Microsoft for Startups, que incluye hasta US$ 120 mil en créditos Azure, entre otros beneficios. Además, de un espacio en la red de partners de Valor Pyme, el programa colaborativo impulsado por Bci que entrega a este tipo de empresas asesoría financiera y no financiera, sean o no clientes del banco.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de agosto en https://www.valorpyme.cl/desafio-startups. Luego, el 15 de septiembre se seleccionará a los ocho finalistas y el 28 del mismo mes será el día para presentar los proyectos ante un jurado. Finalmente, el 29 de septiembre se cerrará el concurso y se dará a conocer a los cinco ganadores.

Esta alianza entre el banco y la compañía estadounidense es parte de Valor Pyme, programa colaborativo en el que participan más de 40 organizaciones del ecosistema de emprendimiento de Chile y que pretende que sean más competitivas en la nueva y dinámica economía digital que necesita reactivarse.

Diego Yarur, gerente de Desarrollo Corporativo, Internacional y Sostenibilidad de Bci y líder de la iniciativa, explica que quieren seguir impulsando la aceleración del emprendimiento digital de startups y scaleups de nuestro país. "Estas compañías se convertirán en las principales fuentes de desarrollo de soluciones locales y especializadas para Latinoamérica", dice.

Por su parte, Wilson Pais, director de Empresas Digitales para Microsoft América Latina, menciona que en Microsoft entregan su experiencia para ayudar a empresas nativas digitales a escalar sus proyectos lo más rápido y de la forma más sólida posible. "Podemos ser habilitadores de una nueva economía, basada en la innovación y las oportunidades tanto para PYME como para startups", afirma.