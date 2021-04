Ministro de Ciencia en cuenta pública: “No hemos avanzado lo suficiente en inversión en ciencia y tecnología”

Innovación y Startups

Esta mañana el titular de la cartera, Andrés Couve, presentó la tercera cuenta pública de su cartera, en la que destacó las iniciativas Covid-19, los desafíos pendientes y adelantó que la Política de Inteligencia Artificial estará lista este semestre.

En la instancia que se realizó de manera remota, el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, destacó al rol de su cartera frente a la pandemia, señalando que se invirtieron cerca de $ 12 mil millones en una serie de iniciativas, como la estrategia de vacunas Covid-19 y los ensayos clínicos, la red de 33 laboratorios universitarios para el diagnóstico del virus, el trabajo de la submesa de datos, del robot de datos que entrega actualizaciones de vacunación y contagios en tiempo real y la fabricación y entrega de 40 equipos de ventilación a hospitales públicos.

El esfuerzo estuvo centrado en la pandemia, lo que significó que varias tareas quedaran pendientes, entre ellas, vincular el trabajo de la cartera con el sistema educativo, impulsar la ciencia regional y la investigación desde los territorios y avanzar en inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

"Hemos tenido años tremendamente difíciles. La situación durante el año 2020 y 2021 ha sido compleja en lo económico, pero tenemos el profundo convencimiento que la I+D+i requiere mayor inversión pública y también mayor inversión privada. No hemos avanzado lo suficiente en esta materia, pero sí hemos avanzado en sentar las bases institucionales para que podamos crecer en un futuro con la mirada de política pública, con la mirada de que este ministerio pone el conocimiento al servicio del país", dijo por vía telemática el ministro Couve.

Política de IA y Startup Ciencia

Sobre nuevos proyectos, el ministro Couve comentó que "estamos finalizando la Política de Inteligencia Artificial", que se presentará durante el primer semestre gracias a la colaboración de 1.700 personas; un Plan de Desarrollo de Talentos; y nuevas convocatorias de centros de excelencia.

Además, presentó resultados y novedades en las agendas de innovación y emprendimiento, con una convocatoria de Start Up Ciencia que se abrirá en mayo y el trabajo con ocho instituciones públicas para diseñar desafíos de innovación abierta.

Avances en institucionalidad

Respecto a los avances de la instalación institucional del primer Ministerio de Ciencia del país, el ministro comentó que ya están desplegados en cinco macrozonas. También destacó la presentación de la Primera Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; el nombramiento del consejo asesor ministerial y el impulso de una Política de Igualdad de Género liderada por la subsecretaria Carolina Torrealba.

También destacó que durante el ultimo año se impulsó el Observatorio de Cambio Climático y la presentación de una Estrategia de desarrollo y Transferencia Tecnológica. También, se abordó una agenda de Datos de Interés Público, y los resultados de la Agenda de Apropiación Social del Conocimiento que contará con una nueva versión del Festival de la Ciencia (FECI) y una próxima convocatoria del concurso Ciencia Pública.