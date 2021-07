Innovación y Startups

La nueva operación se realizó junto a la compañía de inversiones estadounidense, Tiger Global.

La compañía chilena de alimentos en base a plantas, NotCo, acaba de cerrar su ronda D de financiamiento por US$ 235 millones, con lo que alcanza una valorización de US$ 1.500 millones, y luego de cinco años desde su creación se transforma en "unicornio" -empresas valoradas sobre los US$ 1.000 millones-.

La nueva operación se realizó junto a la compañía de inversiones estadounidense, Tiger Global, que se enfoca en acompañar a compañías públicas y privadas en las industrias globales de Internet, software, consumo y pagos.

Sin embargo, la operación también contó con el apoyo del fondo DFJ Growth Fund y de los deportistas Roger Federer, quien ejecutó su inversión a través de TEAM8; el multicampeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton; y el músico y fundador de la banda The Roots, DJ Questlove.

La Ronda D llega apenas un mes después de una inversión sustancial de Enlightened Hospitality Investments (EHI), donde el fundador de Shake Shack y pionero de QSR, Danny Meyer, es socio; y nueve meses después de una serie C por US$ 85 millones, codirigida por Future Positive y L Catterton.

Con este monto la FoodTech ha recaudado más de US$ 330 millones a la fecha y la serie D reforzará su expansión a nuevas categorías en América del Norte, permitirá ampliar su tecnología y acelerar sus planes de expansión a Europa y Asia.

El CEO y cofundador de NotCo, Matías Muchnick, comentó que este nueva inversión viene a demostrar la credibilidad que tienen como marca ante un jugador tan importante como Tiger Global y la importancia de la creación de su Inteligencia Artificial, mediante el algoritmo "Giuseppe".

"Nuestra IA ya patentada nos brinda una ventaja competitiva significativa, debido a la velocidad y precisión con la que podemos desarrollar y llevar nuevos productos al mercado", señaló el ingeniero.

Scott Shleifer, socio de Tiger Global, dijo que el potencial de NotCo para "reinventar la industria alimentaria es incomparable" y que el uso de su tecnología para desarrollar alimentos a base de plantas es algo que no se puede ignorar, ya que está cambiando la industria.

"El crecimiento de NotCo le ha dado a la compañía un perfil global y estamos emocionados de ver los pasos agigantados que seguramente hará en todas las categorías de alimentos", afirmó Shleifer.