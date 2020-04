Otra más del estallido social y del coronavirus: Restaurante Baco se acoge a Ley de Protección del Empleo

Innovación y Startups

La crisis social le dejó pérdidas por $ 350 millones y aún no estima las del Covid-19. En abril se volcó al delivery, pero no fue suficiente. Hoy, 140 de los 160 trabajadores de sus dos locales, se acogerán a los beneficios de la normativa.

El francés, Frédéric Le Baux, es uno de los muchos empresarios gastronómicos que ha visto sus locales afectados por las crisis que han golpeado el país. Primero, el estallido social y ahora, la pandemia de Covid-19 que determinó el cierre de sus dos restaurantes, Baco, ubicado en Providencia, y la filial Aligot, en Las Condes.

Con pérdidas de $ 350 millones entre octubre y diciembre -entre los dos locales-, revela que ni siquiera ha querido hacer una estimación de lo que ha significado la pandemia, pero sí "canceló totalmente" el proyecto de expansión de dos nuevos restaurantes.

"El coronavirus nos golpeó fuerte, porque se nos habían consumido las reservas al momento del estallido social, y hoy estamos mucho más complicados. Fuimos golpeados dos veces en menos de seis meses", comenta Le Baux, asegurando que la baja en los comensales empezó a verse unos dos días antes del cierre de los locales el 20 de marzo.

Para hacer frente a esta situación, a comienzos de abril el empresario puso en marcha un servicio de delivery en el restaurant Baco, y si bien le ha "sorprendido", cuenta que "no generan ni el 10% del volumen de facturación normal".

En este escenario, Le Baux tomó la decisión de acoger a 140 de sus 160 trabajadores a la Ley de Protección del Empleo en la Administración de Fondos de Cesantía (AFC), trámite habilitado desde ayer en el sitio web de la institución. "Queremos acogernos a esta ley porque nuestra gente puede sobrevivir con ésta, porque en Baco no hay propina, por lo que tienen un imponible alto", explica.

Eso sí, respecto a la escala de entregas de montos de la AFC de 70%, 50% y 30% sucesivamente, dice: "Yo sé que mi gente, con el 70% puede aguantar, pero con el 50% no", explica, por lo que aún no sabe si suspenderá los contratos o reducirán la jornada: "Si vemos que este tema dura, yo creo que debemos tener una mejor repartición y ofrecer que más personas pueda venir a trabajar y optar por el tiempo parcial (mediante el servicio de delivery)".

Lo que Le Baux sí tiene claro es que "vamos a seguir todos. Como Baco, decidimos que no vamos a despedir a ninguna persona de la empresa".

"Menos medidas, pero más efectivas e inmediatas"

El empresario cuenta que en Francia, los planes de acción para las empresas en tiempos de crisis contemplan subsidios, no préstamos. "El Estado (francés) mete la mano al bolsillo y pagan, y esa plata no se devuelve. Se paga como un seguro".

Plantea que en Chile "van a prestar plata para sobrevivir, pero hay que devolverla, y la pérdida que se tiene, ya está".

"Sería totalmente distinto (que funcionara) como un seguro, que dice 'tienes cesantes, estuviste dos meses cerrado, entonces te pasamos éste monto de plata, por ese cierre'. Existe una confusión al nivel de lo que se transmite", sostiene Le Baux.

Señala que hasta ahora las empresas sólo "hemos recibimos plazos y activación de fondos, pero que sí o sí vamos a tener que pagar". De hecho, indica que, a pesar de la ley, las firmas deben pagar las imposiciones, "y está bien, pero ¿de dónde sacamos la plata de las imposiciones? Quizás del dinero con aval del Estado, pero esa plata también hay que devolverla".

"No estoy diciendo que las autoridades lo estén haciendo mal, pero estamos casi a un mes del cierre de los restaurantes y todavía no tenemos nada concreto (...) Nosotros tenemos que cumplir con nuestras obligaciones hoy. Me hubiera gustado quizás menos medidas, pero más efectivas y de forma inmediata", manifiesta.