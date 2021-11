Paula Valverde, cofundadora y gerente general de Grupo Limonada: “Somos una empresa arriesgada, estamos con un plan de expansión importante”

Innovación y Startups

Estima que 2022 estará marcado por la incertidumbre sanitaria, pero también por la política. No obstante, está a pocos días de abrir la segunda tienda en EEUU, mientras en Chile enfoca las fichas en lo digital.

La cofundadora y gerenta general del Grupo Limonada, Paula Valverde, espera un 2022 marcado por la incertidumbre, no sólo por la pandemia, sino también por el cambio en la conducción política del país. A pesar de sus propias estimaciones, afirma que está optimista y lejos de congelar los planes de la cadena de vestuario infantil, en pocos días abrirá una segunda tienda en Orlando en Estados Unidos y consolidará la apuesta digital en Chile.

Dice que “quien no crece muere”, y si bien será “cauta” con la apertura de nuevas tiendas en Chile, hasta saber cuál va a ser el comportamiento de compra, seguirá con el plan de expansión de Limonada a nivel internacional, porque en “las crisis es donde más se necesita poner el hombro a la situación, hacer buenas jugadas y apuestas”.

- Previo al estallido social y a la pandemia Limonada tenía 120 tiendas, ¿cómo los afectaron estos eventos?

- Fue difícil. En el caso del estallido social la gente estaba ofuscada por diversos motivos y probablemente iba a pasar, a diferencia de la pandemia. Lo que más afectó fue esta incertidumbre de lo que iba a pasar en el futuro en términos políticos, en seguridad, pero también fue un balde de agua fría entender que faltaba un alto en Chile, de decir oye, ¿cómo estamos haciendo las cosas? ¿Realmente estamos construyendo un país con justicia? Saco una cuenta positiva a pesar de que nos saquearon tiendas, fueron momentos duros, pero se empieza a construir un Chile diferente y eso, por lo menos en el caso de Limonada, nos tiene animados. Cuando uno se cae, y te saquean 14 tiendas, como ocurrió en nuestro caso, te vuelves a levantar con más fuerza. Hoy tenemos 110 tiendas abiertas y en el camino quedaron las que estaban en zonas rojas, por ejemplo, en el centro de Valparaíso, que nunca más las pudimos abrir.

- ¿Cómo abordaron las cuarentenas? ¿Se volcaron a lo digital?

- Veníamos recién recuperándonos del estallido social, levantándonos con más fuerza y un poco, reforzar las tiendas y en ese proceso viene la pandemia. Y ahí, volcamos todos los esfuerzos hacia lo digital, a mejorar la experiencia, los clientes, los procesos logísticos. Había que reinventarse y rearmar la compañía porque era un modelo de negocio totalmente distinto al que teníamos previo a marzo de 2020. Hoy, cuando tenemos el 100 % de las tiendas ya abiertas, las ventas online representan un 20% y este porcentaje probablemente va a seguir subiendo. Estamos viendo un comportamiento muy bueno en las tiendas físicas, se nota que la gente tiene liquidez y que estuvo un tiempo sin comprar.

-¿Ve el factor liquidez como algo temporal? ¿Cómo proyecta 2022?

- Miramos el próximo año con cautela, la pandemia no ha pasado y no sabemos si vamos a estar encerrados. A esta situación de incertidumbre, se suma una incertidumbre política compleja y estamos en medio de escribir una nueva Constitución. Es un escenario de dificultad, pensamos que la liquidez puede durar hasta el primer trimestre o semestre si pensamos positivo, pero vamos a enfrentar un segundo semestre más complejo. Están los costos cada vez más caros, el algodón, el transporte y la liquidez, que no viene producto de la inversión, sino de la inyección que hizo el Estado, va a ir acabándose y vamos a volver a una situación pospandemia compleja.

-¿Congelaron los planes de expansión?

-No, somos una empresa muy, muy arriesgada. Estamos con un plan de expansión internacional importante, estamos queriendo bailar, como dicen con la bonita, intentando posicionar Limonada en Estados Unidos, que es un país difícil, muy competitivo, pero también tiene un tremendo potencial. Estábamos instalados con un equipo en Miami para construir nuestra primera tienda en marzo de 2020 y empiezan a cerrar las fronteras. Volvimos a hacer el intento en enero de 2021, abrimos nuestra primera tienda en Saugrass (Miami) en medio de la pandemia. Imagínate un mall que se dedica al turismo, pero estamos contentos. Ha sido tan buena la experiencia que estamos abriendo nuestra segunda tienda en el estado de Florida, en el Florida Mall en Orlando. Queremos abrir antes del primero de diciembre, estamos haciendo todo lo posible para que sea en noviembre.

-¿Continuarán con aperturas de tiendas? ¿Y en Chile?

-Por lo menos por un par de años, o quizás algo más, vamos a estar enfocados 100% en EEUU, y en Chile estamos poniendo muchas fichas en todo lo que tiene que ver con el área digital, con cambio de plataforma, mejoramiento de los sistemas y de la experiencia del consumidor. Todas las fichas en Chile están puestas en lo digital.