Presentan recurso a Corfo para reevaluar adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias

Innovación y Startups

Asdit cuestionó los procedimientos de la corporación estatal en cuanto a transparencia, plazos, y la entrega información parcial a la comisión evaluadora.

La Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (Asdit), que obtuvo 0,03 puntos menos que Associated Universities Inc (AUI) en el proceso de licitación de Corfo para desarrollar el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), presentó un recurso de reposición ante la estatal con el objetivo de que se reevalúen las propuestas, en vista de que se habrían detectado errores en los antecedentes con los que se llevaron a cabo las evaluaciones y puntajes finales.

Dentro de los cuestionamientos, destaca que se evaluó con la misma calificación a ambos consorcios, "siendo que Asdit cuenta con una participación mayor de planteles chilenos, como la U. Católica del Norte, U. de Antofagasta, U. de Chile, U. de Santiago, U. de Concepción, entre otras, un número significativo de empresas mineras y de energía, e institutos de investigación internacionales. Mientras que AUI cuenta con la participación de tres planteles privados del país y un número menor de instituciones relacionadas al área", dicen a través de un comunicado de prensa.

Asimismo, señalan que en la composición ambos grupos obtuvieron la misma puntuación, "cuando la opción de AUI tiene solamente un mandante y por tanto debiera modificar su gobernanza".

De esta forma cuestionan la decisión de Corfo en cuanto a su transparencia, plazos, y porque se habría entregado información parcial a la comisión evaluadora respecto de la infraestructura de investigación comprometida por cada una de las propuestas, de las entidades que aportaban recursos y de los presupuestos.

Por estas razones el consorcio presentó el recurso que pide revaluar la adjudicación y, eventualmente, revertir el resultado en vista de los supuestos errores en los antecedentes con los que se desarrollaron las evaluaciones y puntajes finales.

Decisión tomada

"Del acta de la sesión y de informaciones emanadas de la misma Corfo, se puede acreditar que los consejeros participantes de la sesión del 4 de enero actuaron sobre la base de información imprecisa, parcial o incorrecta", señalan Álvaro Restuccia, vicerrector de Investigación, Innovación y Postgrado de la Universidad de Antofagasta; Alejandro Bouchon, vicerrector de Investigación de la Universidad Católica; y René Jofré, prorrector de la Universidad de Chile, firmantes del recurso en representación de Asdit.

Además, Asdit resalta más errores en la licitación. "El proceso se llevó con máximo secreto. En una situación fuera de todo estándar, las propuestas postulantes no fueron presentadas ante la Comisión Evaluadora ni el Consejo de Corfo, habiéndose solicitado en más de una oportunidad. Esto es inexplicable en una convocatoria de US$ 193 millones y alimenta la sospecha que no se quería confrontar las propuestas para no complicar una decisión que estaba tomada con antelación o fuera del marco de la convocatoria", señalan.