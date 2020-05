Innovación y Startups

La empresa que realiza la Feria del Sánguche, el festival Piknic Electronik y se encarga de las zonas VIP de Lollapalooza cuenta el complejo camino para obtener la aprobación de los bancos.

El aislamiento físico es una de las principales indicaciones de las autoridades frente a la pandemia de Covid-19. La prohibición de los eventos masivos llegó pocos días después del primer caso en Chile y las productoras sintieron con fuerza el impacto.

Una de ellas fue Glovox y su fundador, Kabir Engel, cuenta que el panorama ha estado duro para el rubro del entretenimiento. "El 100% de nuestros productos son eventos masivos, entonces de una proyección de ventas que para este año era de $ 3.500 millones, pasamos a vender cero", explica, por lo que debió suspender el contrato de 21 de sus 25 trabajadores bajo la Ley de Protección del Empleo y acudir a los bancos para solicitar un crédito Covid-19 -principalmente para el pago de proveedores- a través del Fondo con Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape).

Entre marzo y mayo, la empresa que realiza la Feria del Sánguche, el festival Piknic Electronik y se encarga de las zonas VIP de Lollapalooza, entre otros, dejó de percibir alrededor de $ 1.200 millones.

Sin embargo, Engel asegura que "el 90% de esos eventos que no pudimos hacer, se reagendó para el período entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, considerando que, en algun minuto, el virus se va a ir y podremos volver a hacer todo", agregando que, aunque los eventos no se realizaron en su momento original, muy poca gente ha solicitado el reembolso del dinero de las entradas.

"Se están evaluando los créditos como si fuesen tiempos normales"

Engel cuenta que no la ha tenido fácil con los bancos. Si bien hace una década que mantiene sus cuentas en Banco BICE y Security, tras la negativa, logró el financiamiento equivalente a "un mes bueno", dice, por parte de BCI y BancoEstado: "Fueron súper diligentes", agrega, detallando que su crédito fue aprobado el miércoles en BancoEstado y ayer en BCI, tras 10 días y tres semanas desde la solicitud, respectivamente.

"Hace muchos años trabajamos con el Banco BICE y el Security, y la verdad es que en este caso fue bastante negativo, porque son bancos más chicos que probablemente no licitaron tantos créditos. Pero nos sorprendió mucho la actitud que tuvieron", afirma.

En detalle, asegura que pidieron 0,8 veces la venta de un mes al Banco BICE, el 16 de marzo, "antes de que se creara el producto Covid, y después de que se creó, insistimos y nada. Nos ignoraron completamente. Llevamos 10 años con ellos y jamás nos hemos atrasado en nada, y debemos muy poca plata para todo lo que vendemos".

Pero ese no fue el único problema para optar a financiamiento. "En el Security fue aún más terrible", dice Engel, ya que tiene un paño de tres propiedades -avaluado en cerca $ 2.500 millones- en garantía con la entidad, del cual actualmente deben $ 900 millones.

"Le pedimos $ 100 millones al banco y tienen una garantía de casi el triple de nuestra deuda, y nos dijeron que no. (La solicitud) fue tres veces a comité y las tres dijeron que no, porque 'se sentía cómodo' con el nivel de deuda que teníamos nosotros", señala. Eso sí, agrega que, aunque no le dieron el crédito, le ofrecieron un nuevo crédito "pero que es sólo para pagar seis meses de hipotecario que tenemos con ellos".

Dice que, al igual que en BICE, tienen cuentas en Security hace 10 años, "con un comportamiento impecable, nunca nos hemos atrasado en nada. La ejecutiva se deshizo en disculpas, pero me dijo que no podía hacer nada. Jamás hemos estado en Dicom ni morosos, y el hipotecario los hemos pagado sin atrasos, así que no es eso (...) Se están evaluando los créditos como si fuesen tiempos normales y no estamos en tiempos normales. Fue una desilusión".

Banca responde

Consultados por el caso, desde BICE aseguraron que el banco se adjudicó aproximadamente el 30% del monto solicitado (para créditos Fogape), "por lo que no existe tanto capital disponible para estos créditos y estamos dando prioridad a aquellos clientes cuyos negocios impactan a mayor cantidad de personas. Esperamos que exista una nueva ronda de adjudicación para ayudar a todos nuestros clientes. Estamos haciendo, además, evaluaciones uno a uno para ofrecerles la mejor alternativa de financiamiento para sus necesidades. Ya hemos adjudicado varios créditos Covid y continuaremos la evaluación", señaló la institución.