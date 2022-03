Programa Expande y SQM buscan soluciones innovadoras en yodo a nivel mundial

Innovación y Startups

La convocatoria internacional de innovación abierta, Genius Challenge, entregará hasta US$ 120 mil a tres ganadores para que desarrollen soluciones que incentivan el uso de este mineral.

El programa de innovación abierta en minería de la Fundación Chile, Expande y SQM, lanzaron Genius Challenge, convocatoria internacional de innovación abierta que busca seleccionar a las tres mejores soluciones que incentiven el uso del yodo, mineral cuya producción es liderada a nivel global por la compañía chilena.

"La iniciativa está dirigida a personas naturales, empresas, startups, centros de investigación u otras entidades que estén legalmente constituidas y cuenten con soluciones validadas a nivel de laboratorio con foco en los siguientes ámbitos tecnológicos: celdas solares de perovskita, semiconductores, refrigerantes, biocidas, uso y consumo de yodo en humanos y animales, biofortificación y polímeros", dice un comunicado que anuncia la iniciativa.

El vicepresidente ejecutivo de Nitratos y Yodo de SQM, Pablo Altamiras, señaló durante el lanzamiento de la convocatoria que "bajo un modelo de innovación abierta, apoyado por Expande, queremos dar un paso más allá, trabajando de la mano con el ecosistema para impulsar el desarrollo tecnológico de soluciones en torno al uso y aplicaciones del yodo que beneficien el desarrollo humano".

Los tres ganadores se definirán en un Demo Day y podrán acceder a premios de US$ 120 mil, US$ 60 mil y US$ 30 mil respectivamente, los que entregará SQM para "apoyarlos a avanzar sus soluciones al siguiente nivel de madurez tecnológica".

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 6 de junio en www.geniuschallenge.cl