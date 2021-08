SoyMomo, startup que detecta ciberbullying, aterrizará en Colombia y México

Innovación y Startups

Tras levantar capital, sumará a sus dispositivos para menores -smartwatch y tablet con control parental- productos para bebés.

En 2016 el ingeniero civil eléctrico Aníbal Madrid fundó SoyMomo, startup que desarrolla aparatos tecnológicos -smartwatch y tablets para menores- y que hoy anuncia el cierre de su ronda de inversión serie A por US$ 5 millones, para aterrizar en México y Colombia y crear productos para bebés.

La operación liderada por Equitas Capital, se concretó hace una semana.

“En 2018 conseguimos la rentabilidad y no había sido necesario levantar capital, trabajamos con deuda bancaria, pero desde el año pasado comenzamos a ver que teníamos potencial de crecimiento para dar un salto”, comenta Madrid.

SoyMomo se fundó con US$ 30 mil de aportes propios. En 2017 recibió US$ 100 mil de un inversionista ángel y en 2018 se adjudicó US$ 200 mil de Start-Up Chile y Corfo.

Madrid comenta que la idea de SoyMomo, surgió tras el nacimiento de su sobrina, para evitar que interactuara con las pantallas. En 2016 inició el desarrollo de un smartwatch para niños, que sirviera para llamar y recibir llamados solo de números conocidos, que incorporará GPS, fuera resistente y que no tuviera acceso a Internet ni a juegos.

“Partí con un prototipo de baja escala, grande e inviable económicamente, pero me permitió ir a China para que construyeran lo que quería”, dice Madrid.

En noviembre de 2016 lanzó el smartwatch SoyMomo y previo a la pandemia estrenó su segundo producto, una Tablet con un sistema de software de control parental que permite limitar el uso de aplicaciones, con una determinada cantidad de horas, bloqueos de anuncios y de ciertas aplicaciones que intentan sacar información.

Además, desarrolló un sistema de Inteligencia Artificial que detecta el ciberbullying (acoso) y le reporta a los padres automáticamente con un screenshot (pantallazo) de lo que está pasando, para que puedan actuar de manera oportuna.

Proyecciones

SoyMomo tiene más de 200 mil usuarios entre Chile, Perú España y Alemania.

Con la inyección de capital buscará potenciar su operación en el país vecino que partió este año, además de instalarse durante el primer semestre de 2022 en Colombia y México.

También planea contratar a más profesionales especializados en tecnología para desarrollar nuevos productos enfocados en bebés.

“Queremos ser un referente a nivel global de productos para menores”, dice Madrid.El emprendedor proyecta cerrar este año con ventas superiores a los US$ 10 millones.