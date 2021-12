Space AG, la startup agrícola peruana que aterriza en Chile en 2022

Innovación y Startups

La AgTech, que desarrolló un software para monitorear cultivos frutales intensivos con imágenes satelitales, se instalará en Chile liderada por la exejecutiva de Hortifrut, Paula Del Valle.

Con la idea de conocer tecnologías aplicadas al agro, los peruanos César Urrutia y Guillermo de Vivanco viajaron a California a una feria de agrotecnología organizada por Thrive, área del fondo Silicon Valley Global -SGV Ventures- especializada en el sector alimentario y agrícola.

En la feria detectaron que no habían empresas que trabajaran con cultivos frutales intensivos como arándanos, uvas, paltas y cítricos, y como su interés estaba en estas especies, decidieron lanzarse y fundar Space AG en 2017, para monitorear estos cultivos con imágenes satelitales y automatizar la producción. Este año fueron escogidos como una de las diez mejores startups del rubro en la misma feria.

Su tecnología ya está presente en Chile a través de Hortifrut -mayor productora de arándanos en el mundo-, pero en 2022 se instalará oficialmente en el país, proyecto que será liderado por la ingeniera agrónoma, Paula Del Valle -ex ejecutiva de Hortifrut- que en noviembre pasado asumió como Country manager de Space AG en Chile.

"De aquí a algunos años la tecnología en la agricultura va a ser necesaria, no optativa", afirma del Valle.

Urrutia, biólogo especialista en imágenes satelitales y COO de la startup, cuenta que tienen 30 grandes empresas exportadoras como clientes -entre ellas Driscoll's, Mission, Hortifrut, Beta y Sunfruits-, lo que se traduce en más de 1.000 usuarios entre Perú, Chile, Costa Rica, Colombia, México y República Dominicana.

Señala que el 85% de estas compañías están en Perú y espera replicar esta magnitud en Chile.

"Es factible, porque si bien el campo está más atomizado y las propiedades son más pequeñas, las necesidades son las mismas: mano de obra escasa y cada vez más cara, falta de agua y poca digitalización", afirma el emprendedor.

Urrutia explica que el proceso de expansión en Chile y México se efectuará con US$ 750 mil que levantaron en una ronda semilla en agosto pasado. Previamente, hubo una etapa presemilla que reunió otros US$ 420 mil. El principal inversionista fue The Yield Lab Latam, fondo especializado en AgriFoodTech que aportó US$ 400 mil.

La innovación

Space AG desarrolló dos tecnologías. La primera, Raptor View, que utiliza satélites y drones para capturar fotografías con las que analiza el estado de las plantaciones. Por ejemplo, a través de las imágenes térmicas se pueden detectar ineficiencias en el sistema de riego y ahorrar en el consumo de agua.

También, permite monitorear el crecimiento de los cultivos y el control de plagas. "Con sensores infrarrojos medimos el nivel de clorofila, es decir, qué tan verde está la planta, si se está muriendo", explica Urrutia.

Comenta que están trabajando en una nueva función para utilizar Inteligencia Artificial (IA) en cámaras GoPro y poder contar la fruta.

El segundo desarrollo de la startup es Raptor Forms, una aplicación que funciona sin internet, donde los agricultores registran la información que obtienen en terreno y se generan reportes automatizados.

Del Valle, explica que esta aplicación permite "programar alertas para que le lleguen al trabajador que tenga que activar una válvula u otra gestión con los datos, lo que se busca es la anticipación", dice.

Proyecciones

Urrutia proyecta cerrar 2021 con ventas por US$ 750 mil, y para 2022, con el ingreso al mercado chileno, estima ingresos entre US$ 2 millones y US$ 3 millones.