Startup mexicana de verificación de identidad cierra millonaria ronda de inversió

Incode anunció el cierre de ronda de inversión por US$ 220 millones, con aportantes como SoftBank America Fund, General Atlantic y JP Morgan Technology Ventures para expandirse a EEUU, Europa y Medio Oriente.

Esta mañana, la startup mexicana Incode, anunció que cerró una ronda de inversión serie B por US$ 220 millones, logrando una valorización de US$ 1.250 millones, lo que les permitiría acceder a la categoría de unicornio -empresa valorizada en más de US$ 1.000 millones- según sus propias estimaciones, señala en un comunicado.

La startup de biometría y verificación de identidad basada en Inteligencia Artificial (IA), había levantado US$ 25 millones hace siete meses. Con la nueva ronda de inversión buscan llegar a nuevos mercados en América Latina, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Canadá.

Entre los inversionistas que lideraron la ronda de la serie B están General Atlantic y SoftBank Latin America Fund, además de J.P. Morgan Technology Ventures, Capital One Ventures y Coinbase Ventures. La recaudación fue completada por parte de Silicon Valley CISO Investments (SVCI), un grupo de más de 50 líderes de tecnología con foco en innovación en ciberseguridad. Además de contar con la participación de antiguos inversionistas de la empresa, DN Capital, 3L Capital, Framework Ventures, Dila Capital.

Hoy Incode está ubicada en Silicon Valley, en el área de San Francisco, además de tener oficinas en América Latina y Europa. Sus ingresos han crecido seis veces en el último año y tienen clientes como bancos, FinTechs, hoteles, gobiernos y retail.

Ricardo Amper, fundador y CEO de Incode, explica que "el mayor impacto que Incode y, en general, la industria de la identidad puede tener, es generar confianza entre las personas, las empresas y las instituciones"