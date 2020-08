Aprueban en particular proyecto que prohíbe instalación y funcionamiento de termoeléctricas a carbón

Sostenibilidad

La comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados también aprobó por mayoría el artículo transitorio, que establece el cese de operaciones de aquellas plantas termoeléctricas a carbón con menos de 30 años el 31 de diciembre de 2025.

Si el proyecto sigue avanzando, las termoeléctricas a carbón deberán cerrar a 2025 y no a 2040, como propuso el Gobierno.

Con siete votos a favor y seis en contra, la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados aprobó hoy en particular el proyecto de ley que establece la prohibición de instalación, funcionamiento y cierre de termoeléctricas a carbón en Chile a 2025.

Además, este proyecto -que tiene como objetivo reducir los gases de efecto invernadero de cara al compromiso de carbono neutralidad a 2050, en el marco del Acuerdo de París- tiene un artículo transitorio, también aprobado, el cual señala que la ley comenzará a regir para las plantas de generación termoeléctrica a carbón que tengan menos de 30 años de antigüedad el 31 de diciembre de 2025.

Tras la votación, el diputado del Partido Ecologista Verde y presidente de la comisión, Félix González, celebró la aprobación ya que, si el proyecto sigue avanzando, permitiría "cerrar definitivamente las termoeléctricas a carbón en Chile, no al 2040 como plantea el Presidente Sebastián Piñera, sino que de inmediato aquellas termoeléctricas que tienen más de 30 años y el resto, a lo más, hasta el 2025".

Destaca, además, que esta aprobación da paso a que el cese de operaciones no sea "un acuerdo entre el gobierno y las empresas, sino que por ley (...) Por todo el daño que le hacen a la salud de las personas, al mar a través de las aguas muertas, al suelo a través de las cenizas. No podemos esperar hasta el 2040. Queremos ser uno de los primeros países, sino el primero, en cerrar por ley las termoeléctricas a carbón".

Te puede interesar: Diputados alertan sobre costos socioeconómicos de cierre de termoeléctricas a carbón

Ministro de Energía rechaza "tiempos" del proyecto

Durante la sesión de la comisión -integrada por los diputados Sebastián Álvarez (Evópoli), José Miguel Castro (RN), Ricardo Celis (PPD), Amaro Labra (PC), Javier Macaya (UDI), Claudia Mix (Partido Comunes), Celso Morales (UDI), Catalina Pérez (Revolución Democrática), Hugo Rey (RN), Gastón Saavedra (PS), Sebastián Torrealba (RN) y Daniel Verdessi (DC)- expusieron los ministros del Medio Ambiente, Carolina Schmidt y de Energía, Juan Carlos Jobet.

Este último hizo hincapié en su preocupación respecto a los tiempos del proyecto, ya que si bien "tanto el gobierno como esta comisión compartimos la necesidad de reemplazar las centrales a carbón, la diferencia de opinión que tenemos respecto a este proyecto es cómo se logra este proyecto (...) Hacer cambios abruptos, si no se planifican bien, pueden tener efectos completamente opuestos a los que uno tiene como motivación".

El jefe de la cartera energética detalló cinco "problemas graves" ante un cierre "abrupto" de las centrales a carbón:

1. Pérdida estimada de 13 mil puestos de trabajo, directos o indirectos por actividades asociadas.

2. "Altísimo" riesgo de racionamiento eléctrico por falta de capacidad de generación, sin centrales a carbón.

3. Alza "importante" en las cuentas de la luz hasta en 50%.

4. Riesgo "altísimo" de demandas por indemnización de perjuicios en contra del Estado, por incumplimiento de contrato con las centrales.

5. Posibilidad del proyecto de ser inconstitucional: al ser una prohibición expresa de funcionamiento -"obviamente, es expropiatorio y podría impactar el gasto fiscal", dijo el ministro-y también, porque modifica una facultad de la Comisión Nacional de Energía de prorrogar hasta en 12 meses la salida de una central cuando su titular quiere retirarla, la cual "es sustancial para el funcionamiento y la sostenibilidad del sistema en el largo plazo".

"Para sacar las centrales a carbón, necesitamos poder reemplazarlas por centrales renovables. Esas centrales hay que construirlas y además, hay que hacer las líneas de transmisión para ir a buscar esa energía y traerla donde se consume", apuntó Jobet.

En ese sentido, el ministro agregó: "Veamos formas para acelerar la descarbonización, pero hacerla por ley, en los plazos en que está considerado, sin considerar todos estos problemas, me parece que no es la forma de hacerlo y, por lo tanto, creo que este es un proyecto que no es conveniente para el desarrollo de la matriz energética".

Tras la aprobación en particular del proyecto, ahora pasa a la Sala de la Cámara de Diputados, donde pueden incluirse indicaciones. En ese caso, el documento volverá a la comisión de Medio Ambiente de la cámara baja para ser votado nuevamente.