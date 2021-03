Cámara de Diputados aprueba proyecto de ley que prohíbe plásticos de un sólo uso

Sostenibilidad

El proyecto pasa al Senado para su ratificación. De aprobarse, quedaría listo para la promulgación de parte del Ejecutivo.

Esta tarde, con 134 votos a favor -y cero abstenciones o votos en contra- la Cámara de Diputados aprobó la propuesta del proyecto de ley que prohíbe los plásticos de un sólo uso y quedó listo para su tercer trámite legislativo en el Senado, el que debe ratificar los cambios que se hicieron en la cámara baja. De ser así, quedaría listo para la promulgación.

"Este es un paso más en el cuidado y protección del medio ambiente. Un proyecto responsable, pero ambicioso que permite hacernos cargo de más de 23.000 toneladas de plásticos de un solo uso que generan, al año, locales como restaurantes, bares, cafeterías y delivery", dijo la titular de Medio Ambiente a través de un comunicado de prensa.

Javiera Calisto, directora de la campaña de contaminación marina de la ONG Oceana, una de las entidades promotoras del proyecto de ley junto a Plastic Ocean, señala que "a diferencia de la ley de bolsas, no vamos a reemplazar el plástico desechable por la bolsa de papel desechable, aquí realmente nos estamos enfocando en la reutilización, y esa es la mejor respuesta para el medio ambiente".

El proyecto que regulará la entrega de productos desechables en restaurantes, casinos, clubes sociales, cocinerías, fuentes de soda, cafeterías, salón de té, panaderías, bares, u otros locales similares que comercialicen comida preparada, se aprobó con prácticamente todas las indicaciones y modificaciones que se habían hecho en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, salvo algunas modificaciones "menores" en la votación particular de la sala.

En detalle, el proyecto regula los vasos, tazas, tazones, cubiertos (tenedor, cuchara, cuchillo), palillos, pocillos, mezcladores, bombillas, platos, cajas, copas, envases de comida preparada, bandejas, sachets, individuales y tapas que no sean de botellas, en tanto no sean reutilizables. A los seis meses luego de la promulgación de la ley, parte importante de estos productos estarán prohibidos.

Si el consumo es dentro del establecimiento, se prohibirá la entrega de productos de un solo uso, cualquiera sea el material del que estén compuestos, por lo que solo se pueden utilizar productos reutilizables y/o compostables en caso de ser necesario, por ejemplo, para líquidos o sustancias similares. El proyecto también prohíbe que los delivery de alimentos preparados entreguen en plásticos, salvo que se trate de plásticos compostables certificados.

Debate

Uno de los puntos que generó discordia fue la eliminación total de las botellas de plástico. Finalmente, esta medida no fue contemplada, y en su lugar se impusieron cuotas de reciclabilidad y retornabilidad. Es decir, para este material, las empresas deberán incorporar cierto porcentaje de plástico reciclado y también se establece que todos los locales de comercio del país deberán trabajar con botellas retornables.

"Fue un tema super debatido. La botella es uno de los productos más encontrados en las playas pero también es de los más reciclados. El problema de prohibir las botellas desechables es que nos vamos a cambiar a productos como el vidrio, el que si no es retornable o reciclado es muy pesado en comparación con el plástico y la huella de carbono es gigante. Entonces considerando la emisión de gases de efecto invernadero y la utilización de agua, es la mejor opción", detalla Calisto.

En la votación particular, la mayoría de las modificaciones se aprobaron. Sólo resultaron rechazadas dos iniciativas: la primera, tenía que ver con la exigencia de que los productos que se permitirán utilizar - que en general son compostables de origen vegetal- contarán con la certificación de que no afectan la seguridad alimentaria humana o animal. Según Calisto, "que el plástico cumpla con ese requisito, solamente existe a nivel teórico o de investigación, no en el mercado. Si no se eliminaba, no habría plásticos certificados para productos líquidos".

En segundo lugar, quedó rechazada la indicación de la diputada Girardi (PPD), de prohibir la entrega y venta de los plásticos en general en los establecimientos comerciales. "Eso en el fondo se extendía las botellas de shampoo, cloro, etc. Era una indicación muy complicada, porque la opción que había de reemplazar es el vidrio, pero si este no es reutilizable genera una huella de carbono gigante. Puede tener buenas intenciones, pero es impracticable, y puede tener peores efectos en el medio ambiente", dice Calisto.

Por otro lado, fueron integradas modificaciones como la inclusión del compostaje de los productos permitidos a nivel industrial y no solamente domiciliario, además de la certificación de compostable se haga por producto y no por material, para evitar que se utilice el material en un grado que no permita compostarse, ya que según señala Javiera Calisto, aunque un material sea compostable, por ejemplo, "si se hace un producto muy grueso" puede ser difícil de compostar.