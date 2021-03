Centro Tecnológico de Economía Circular inicia operaciones

Sostenibilidad

Ya conformó el directorio y entre sus focos está resolver el destino final de 10 millones de paneles solares instalados.

Este mes comenzó a operar el Centro Tecnológico de Economía Circular, con gobernanza y nuevo directorio, que tendrá oficinas gerencias en Iquique, y que en octubre de 2019 fue adjudicado a un Consorcio liderado por el Centro de Innovación en Economía Circular (CIE).

El director del proyecto, Andreé Henríquez, detalla que el directorio quedó integrado por Petar Ostojic del CIEC, como presidente, Alberto Martínez, rector de la U. Arturo Prat, vicepresidente; Claudia Guerra representante del Consejo regional, secretaria y Juan Ladrón de Guevara, de TECK, tesorero.

El proyecto, impulsado por Corfo, busca generar innovación, desarrollo, y emprendimientos en la macrozona norte en economía circular con foco en energía solar, sales de litio, baterías de litio, almacenamiento de energía, minería metálica y no metálica.

El centro involucra una inversión de US$ 21,5 millones - US$ 10 millones provenientes de Corfo y US$ 11,5 del consorcio- la que podrá ser ejecutada en un plazo de diez años.

Foco en solar

El subsecretario de Economía, Julio Pertuzé, señala que el nuevo centro ya puede empezar a ejecutar gastos y “los proyectos postulados al momento de la adjudicación podrán recibir el financiamiento para llevarlos a cabo”, dice.

Respecto del foco en 2021, Henríquez indica que “el centro tiene mandato de trabajar en economía circular para la energía solar fotovoltaica. Por ejemplo, en rediseñar los paneles solares para que sean más circulares y a la vez hacernos cargo del desuso de los 10 millones de paneles instalados”.

Agrega que el centro será un aporte a la Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular con base científica para decisiones a escala nacional.