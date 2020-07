CEO de Triciclos sostiene que las empresas deben medir su impacto ambiental de cara a una reactivación económica “verde”

Sostenibilidad

Afirma que no basta con “ser menos malo”, sino que las firmas deben crear productos que generen un beneficio para la sociedad.

Desde todos los sectores han surgido voces en torno a la necesidad de una recuperación económica pospandemia sostenible y resiliente. En este contexto, la CEO de Triciclos, Verónica De la Cerda, señala que las empresas deben medir su impacto ambiental para mitigar los riesgos e incertidumbre que depara el futuro, una vez que se vuelva a operar.

"Los productos, el proceso, el modelo de negocios y la organización en sí, tienen un impacto final, una utilidad financiera. Pero también tienen un impacto ambiental y social. Cuando se logra mirar esos tres aspectos, no te quedas en una monovariable, y se analiza la empresa desde esa perspectiva, se hace más fácil la toma de decisiones y haces más presentes aquellos temas vinculados a la sostenibilidad", afirma la ejecutiva.

Señala que hoy el consumidor es "infinitamente más consciente" y espera que un producto se haga cargo de los efectos que genera y "provenga de una empresa que busque generar impacto positivo". Por lo tanto, una firma que no mida su impacto ambiental, puede no ser sostenible en el tiempo. "Esto, el día de mañana, me va a explotar en la cara, porque no va a ser tan simple como decir 'esto es mejor no hacerlo', sino que simplemente, va a poner en jaque el modelo de negocios", dice.

Añade que "no basta con ser menos malo", sino que las empresas deberían crear productos "que generen un bien, un beneficio para la sociedad", asegurando que este paso a la acción desde algunas compañías se ha visto impulsado por los avances legislativos en materias de sostenibilidad, como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP).

"Aunque han faltado algunas cosas, hay que ser honesto y se ha avanzado bastante, por ejemplo, con la Ley REP. Eso trae un marco regulatorio que hace que las empresas suban por necesidad un escalón. No por temas éticos ni valor de marca, sino que porque están obligadas. Eso es un empuje importantísimo y va a empezar a mover una máquina de gestión de residuos, reciclaje y transformación de recursos. Probablemente, sin esa legislación, hubiera sido muy difícil que esto agarrara fuerza", afirma la ejecutiva.

Reapertura de puntos limpios

En el contexto de la pandemia, De la Cerda cuenta que en TriCiclos también tuvieron que cambiar las formas para poder operar. "Mientras estuvimos cerrados, pensamos en que teníamos que volver a nacer de una manera que fuera compatible con las condiciones del entorno", dice.

A la fecha, 12 de sus 35 puntos limpios instalados a lo largo de Chile han vuelto a abrir sus puertas. Con el objetivo de reducir la interacción entre los operadores y los usuarios, implementaron una plataforma la cual permite pedir horas para acudir al punto limpio para evitar aglomeraciones, limita un máximo de 15 personas por 30 minutos cada una, y digitaliza instrucciones para saber qué es reciclable y qué no.

"De esa manera, cuando la persona pide hora, puede en la misma plataforma hacer una especie de control de calidad de lo que tiene en la casa para saber si efectivamente va o no al punto limpio. y no llevar cosas que después tenga llevarse de vuelta. Esta crisis nos permitió sentarnos y pensar en cómo digitalizar y de esa manera, hacer una interacción más segura y lograr eficiencia operacional", detalla.

Hace casi un mes comenzaron a reabrir puntos limpios en algunas ciudades de regiones, como La Serena y Concepción, y esta semana, volvieron a operar dos en la región Metropolitana: el de La Reina y el que está ubicado en el Mall Plaza Los Domínicos. La plataforma, actualmente, cuenta con más de tres mil inscritos y asegura que la mantendrán un vez se retome el servicio habitual.

De la Cerda adelanta que dentro de tres semanas, lanzarán una aplicación que, además de incluir las mismas funciones de la plataforma, "trae otros aspectos vinculados con la sostenibilidad, por ejemplo, cómo hacerte cargo de ciertos materiales y entender mejor cómo mejorar los hábitos de consumo".