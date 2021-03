Chile llega hasta Taipéi para lanzar bono verde por US$ 1.500 millones

Sostenibilidad

La colocación del bono, que gestionan Credit Agricole Taipei y Goldman Sachs Taipei, se espera para el martes más tarde.

La estrategia del Ministerio de Hacienda de buscar inversionistas en Asia está tomando forma. Y es que de acuerdo a la información publicada por Reuters, Chile lanzó un bono sostenible no garantizado por US$ 1.500 millones a 32 años en Taipéi.

Además, se indicó que los recursos obtenidos se usarán para invertir en gastos que califiquen como ecológicos o sociales, según el marco del país para deuda sostenible.

Desde Hacienda señalaron por medio de un comunicado que la operación se da en el marco del plan de financiamiento para el año 2021 publicado en diciembre de 2020. Además, es la primera emisión de un bono sostenible de la República de Chile.

Los bonos emitidos hoy se consideran bonos Sostenibles de acuerdo a lo definido en el Marco de Bonos Sostenibles (Marco) publicado por el Ministerio de Hacienda en noviembre del año 2020. El Marco establece las reglas para emitir bonos verdes, sociales, y sostenibles, de acuerdo a los estándares desarrollados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA).

Los bonos sostenibles son instrumentos de deuda que financian una combinación de proyectos sociales y verdes.

La operación de hoy reafirma la posición de Chile en el mercado de bonos temáticos, siendo el único país en el continente americano que ha emitido bonos verdes y, que desde el año 2020 también ha ampliado el set de instrumentos de deuda con la emisión de bonos sociales.

Considerando la operación de hoy, se ha emitido desde 2019 el equivalente a aproximadamente US$ 14.400 millones en bonos temáticos, de los cuales, US$ 7.700 millones son bonos verdes, US$ 5.200 millones son sociales, y US$ 1.500 millones son los bonos sostenibles emitidos hoy.

Considerando esta emisión, Chile ha emitido un total de aproximadamente US$ 5.750 millones en bonos externos este año, cerca del monto total planificado a emitir en moneda externa durante el año 2021.

La colocación del bono -que fue a una tasa de 3,5%- fue gestionada por Credit Agricole Taipei y Goldman Sachs Taipei.

Los bonos, registrados en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), cotizarán en la Bolsa de Londres y en la de Taipei.

Hace unas semanas, el jefe de asesores y coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda, Andrés Pérez, se reunió telemáticamente con inversionistas institucionales asiáticos, quienes administran activos por US$ 32 billones.

Según se señaló en ese momento, las reuniones se enmarcaron entre las acciones que realiza Teatinos 120 para mantener informados a los agentes de mercado con respecto a la evolución reciente de la economía chilena, sus perspectivas, y la agenda económica del gobierno.