Coronavirus: Medio Ambiente lanza hoy plan de apoyo para industria y recicladores de base

Medidas incluyen reorientar fondos para emplear a recicladores como monitores ambientales, ayuda a sus familias y una campaña educativa.

El retiro y tratamiento de los materiales reciclables era un punto que estaba en duda debido a la expansión del coronavirus y la cuarentena obligatoria en algunas comunas y ciudades del país.

Por esto, el Ministerio del Medio Ambiente elaboró un plan con cinco líneas de acción, de apoyo a la industria del reciclaje y especialmente a los recicladores de base -recolectores de desechos domiliarios que usan técnicas artesanales o semi industriales-, para garantizar la actividad y la seguridad de los trabajadores que la realicen.

Las medidas incluyen el establecimiento de la industria y su cadena como una actividad esencial -figura que comenzó esta semana-, permitiendo el desarrollo de labores como recolección, valorización y tratamiento de los materiales en lugares donde se decrete cuarentena.

También considera la reorientación de fondos del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) del Ministerio -presente en 70 comunas-, para emplear temporalmente a recicladores de base como monitores de acciones sustentables, con el fin de fortalecer la educación ambiental.

Desde la cartera explican que se está trabajando con los municipios sobre los fondos del SCAM para que se puedan materializar prontamente. Por ahora, las labores de monitor serán revisadas con los recicladores y probablemente se realicen de manera remota.

Además, esta semana el MMA lanzará una campaña con recomendaciones ciudadanas sobre cómo reducir la generación de residuos domiciliarios y su tratamiento, por ejemplo, a través del compostaje.

Alianza con empresas

Por otro lado, “en alianza con el mundo privado, se coordinará la entrega de material de protección para los recicladores de base que continúen trabajando y se recolectarán alimentos para apoyar a sus familias, que vean una disminución de sus ingresos”, dijo a DF la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

Respecto al primer punto, la arista privada está conformada hasta la fecha por 29 empresas -14 de ellas de la Sofofa-, y actuarán en conjunto con el MMA para reunir los elementos de protección personal y definir el número de kits que serán entregados a los recicladores.

Sobre la recolección de alimentos, en tanto, las gestiones serán realizadas mediante la organización Compromiso Empresarial para el Reciclaje (Cempre Chile), a través de la entrega de cajas para los recicladores de base y sus familias.

Requerimientos del sector

Schmidt indica que el programa fue impulsado con “acciones específicas que ayuden a este sector, clave en la transformación de Chile hacia el desarrollo sustentable”, sin embargo, el plan no fue enviado a la industria del reciclaje previo a su lanzamiento.

Así lo señala Alejandro Navech, gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), no obstante, valora que se haya clasificado la actividad como esencial, ya que los materiales reciclables “necesitan volver a través del reciclaje de la economía circular, y la medida de no seguir recolectando estos productos potencialmente reciclables era absurda, que lo único que hace pensar es que aún no está el cambio de mentalidad”, dice.

Navech comenta que en reuniones anteriores habían pedido al MMA que “se aprovechara la cuarentena para educar a las personas, por ejemplo, en separación de origen”, lo que fue considerado en el plan.