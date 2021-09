DF Lab Opinión/ Los elementos claves para robustecer la ley REP

Sostenibilidad

Tras el anuncio de que los parlamentarios Cristina Girardi y Félix González presentaron un proyecto que intenta modificar la Ley que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas de este material, surge la pregunta de por qué no nos enfocamos en la iniciativa que ya existe, haciéndolo mucho más perfecto y adaptándolo a la realidad que tenemos, evitando sacar otras normas que no conversan entre sí.

Es cierto que es bueno para el planeta eliminar cualquier tipo de residuo, pero no solo se trata de plásticos ni este debería ser eliminado de todo. Existen varias normativas que apelan a la existencia de plástico en ciertas actividades, como el manejo de alimentos, porque aporta inocuidad y la correcta manipulación y mantención de los alimentos. De ahí podemos inferir que el plástico no es el demonio, pero se deben mejorar algunas cosas.

En la búsqueda para reducir al máximo el uso de plástico, se deben involucrar los distintos actores de la sociedad con el hilo conductor de la educación en materia medioambiental, dejando de lado por un rato la prohibición. Esta última se utiliza –generalmente- cuando ya se entendió el problema y se aplican mecanismos para resolverlo. En el caso de Chile, aún no existe una toma generalizada de conciencia.

Junto con educar a la ciudadanía, se debe pensar también en los mecanismos que pueden ayudar a la reducción del uso del plástico. En esto, por ejemplo, la ciencia y los proyectos de innovación son claves, porque pueden aportar ideas para reemplazar el plástico por otros materiales. Sin embargo, esto requiere de tiempo y trabajar, para analizar, estudiar, hacer pruebas y descubrir elementos nobles semejantes al plástico.

Otro tema es qué pasa con las pequeñas empresas, que no tienen acceso a innovaciones tecnológicas y a desarrollos científicos para poder cambiar los materiales que utilizan. Muchas de ellas son muy pequeñas y algunas con modelos de negocios antiguos en donde la innovación no está tan internalizada como en compañías más modernas. Por lo mismo, podríamos pensar en fondos públicos que permitan innovaciones en pequeñas empresas para que no se vean afectadas o desaparezcan por estos proyectos de ley que buscan prohibir su actividad económica o modelo de negocios.

Finalmente, no es necesario sacar normativas que prohíban los plásticos si ya existe una ley que es enorme y moviliza a gran parte del país con el uso de este material. ¿Por qué no damos incentivos para que la ley REP busque que se reduzca la generación de plástico? Esto, porque una de las críticas que tenemos contra esta Ley, es que no necesariamente intenta hacer foco en que se minimice la generación de residuos, sino más bien promueve que se administre la generación de residuos Y es ahí donde hay un problema para la gestión ambiental de nuestro país.