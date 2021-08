DF Lab Opinión/ Regando bajo Agro 4.0

Sostenibilidad

En el último tiempo se ha instalado la idea de que estamos experimentando una "cuarta revolución industrial", la que consiste en la incorporación intensiva del uso y manejo de datos en la industria, recopilados mediante la utilización de sensores conectados. Hasta el momento los ejemplos abundan en robótica industrial, minería, domótica y, por supuesto, en la agricultura, bajo el concepto de Agro 4.0. En Chile, la fruticultura y la producción lechera son quienes han hecho una mayor incursión en estas nuevas tecnologías.

¿Qué tiene que ver con el riego? Mucho, y en varios aspectos: primero, es que hoy no se concibe una producción agrícola sin riego. Así, hemos visto que sectores como la ganadería, que tradicionalmente no regaban, están incorporando tecnología de punta en riego. El segundo, es que la sequía está obligando a los agricultores a ser más eficientes en el uso del agua, no solo por la necesidad de mantener la misma superficie productiva con menos volumen de agua, sino también por los cuestionamientos que sufre el sector productor de alimentos sobre su consumo de agua. El tercero es que no basta con ser eficiente al interior del campo, ésta comienza mucho antes, desde que se capta el agua en el río o se bombea desde el acuífero.

Desde hace años que los sistemas de riego son uno de los elementos tecnológicos más avanzados asociados a la producción agrícola, y hoy estos sistemas se han hecho aún más sofisticados, pues ya no basta con generar un programa de riego único para toda la temporada. Recorriendo el país he podido visitar cultivos bajo invernadero donde se riega considerando la evapotranspiración de cada planta, para así devolver exactamente la cantidad de agua requerida, y esto va variando según el estado fenológico del cultivo; conocido huertos con estaciones meteorológicas locales, que en conjunto con sensores enterrados, determinan con exactitud la reposición de agua requerida en cada cuartel y, en cuanto a canales, tenemos secciones completas de ríos o canales que controlan todas sus compuertas en forma autónoma, según ajustes a caudales definidos que deben pasar en cada punto.

Como Ministerio, el Agro 4.0 es un objetivo importante de cara al futuro y desde la CNR estamos impulsando en forma decidida la adopción de este tipo de tecnología por parte de los agricultores y OUA, entendiendo su relevancia. Desde 2019 hemos dispuesto concursos anuales de este tipo, separando las necesidades intraprediales de las extraprediales.

A nivel intrapredial hemos considerado la incorporación de captura de datos, estaciones meteorológicas y también de equipos de alta eficiencia energética. A nivel extrapredial hemos promovido la incorporación de compuertas automatizadas y de plataformas de gestión de pozos, con el objetivo de que los usuarios hagan una gestión sostenible de los acuíferos y además puedan ir cumpliendo las cada vez más exigentes normativas legales que la DGA ha ido incorporando.

Nuestro objetivo es colaborar con los agricultores, agricultoras y sus organizaciones a través del cofinanciamiento de obras en nuestros concursos Agro 4.0, pues entendemos que un sector agrícola sostenible que mira hacia el futuro debe hacer un uso eficiente del agua a niveles mayores a los que estamos acostumbrados. Los mercados, por una parte, y el cambio climático por otra, hacen de esto una condición básica para el sector.