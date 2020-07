Diputados alertan sobre costos socioeconómicos de cierre de termoeléctricas a carbón

Sostenibilidad

La comisión de Medio Ambiente de la Cámara baja postergó por segunda vez la votación del proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de las centrales a carbón.

Luego de más de una hora de sesión, y ya fuera de tiempo, la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados postergó por segunda vez la votación en particular del proyecto de ley que establece la prohibición de instalación, funcionamiento y cierre de termoeléctricas a carbón en Chile a 2025, que busca reducir los gases de efecto invernadero. Además, de proponer el cese de operaciones de aquellas con más de 30 años, inmediatamente tras la publicación de la ley.

El presidente de la comisión, el diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, pidió extender la sesión para que la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt -invitada a la instancia-, pudiera terminar su intervención final y más tarde, llevar a cabo la votación. Sin embargo, esta solicitud no quedó clara entre los demás integrantes y se optó por reagendar la votación por el tiempo.

Una de las principales dudas entre los diputados de la comisión fue de cuánto será el costo socioeconómico del retiro de las centrales a carbón, para aquellas comunidades en las denominadas "zonas de sacrificio". El diputado José Miguel Castro (RN) destacó también el costo que esta ley podría significar para el Estado.

"Cuáles son los costos de pagarle a una termoeléctrica por tener que salir y no cumplir contrato (...) Me dio miedo cuando el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, dijo que esto podría salir US $ 15 mil millones, o sea más de lo que podría salir el acuerdo por la pandemia", dijo.

En caso de que el proyecto sea aprobado en particular en la próxima sesión -que, al no presentar indicaciones, sólo se votará para aprobar o rechazar-, pasaría a la Sala de la Cámara de Diputados, donde también pueden incluirse indicaciones. En ese caso, volvería a la comisión de Medio Ambiente para ser votado nuevamente.

González aseguró que de aprobarse el proyecto, "voy a votar (el cierre) a 2025 o menos, en ningún caso más. La tecnología avanza más rápido que los cambios normativos. Estamos con sobreoferta de energía y es porque se empieza a presionar el precio hacia abajo y eso es lo que está pasando en Chile. Es una oportunidad para las energías renovables".