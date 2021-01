Firmas locales ahorran más de $ 27 mil millones en ocho años tras adoptar prácticas sustentables

Sostenibilidad

Menos agua y luz y una baja en los desechos que terminan en vertederos. En un nuevo reporte anual de los Acuerdos de Producción Limpia (APL), la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) de Corfo, reveló los logros de las empresas suscritas (que hasta ahora llegan a 744), en temáticas como ahorro energético, disminución de emisiones y gestión de residuos. Estos acuerdos tienen como objetivo fomentar la producción sustentable y la mitigación y adaptación al cambio climático.

El reporte destacó que las empresas que son parte de los acuerdos han podido ahorrar -entre los años 2012 y 2020- más de $ 27 mil millones a partir de la valorización de las externalidades evitadas, así como por los ahorros privados.

Giovanni Calderón, director ejecutivo de la ASCC, señaló que esto ayuda a desmitificar que invertir en sostenibilidad no es conveniente.

“La sustentabilidad supone la prolongación de una actividad, lo que requiere aplicar ciertas soluciones que no serán rentables de inmediato, si no a mediano y largo plazo. El mejor ejemplo son las energías renovables no convencionales. Esa tecnología, que era muy cara, a poco andar, crece más rápido que las sucias, producto de los incentivos del Estado”, sostuvo.

Giovanni Calderón Director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.

Añadió que entre 2012 y 2020, el mayor aporte de estos acuerdos es en reducción de emisiones. “Siempre ha destacado en los APL la reducción de gases de efecto invernadero: son cerca de 1.030.000 toneladas de CO2 equivalente los que se han reducido a partir de los acuerdos. Ahí hay un impacto muy potente, que incluso es parte de lo que Chile reporta en su inventario de gases de efecto invernadero”, dijo Calderón.

Los APL –además- han logrado que empresas de distintos tamaños y sectores implementen innovaciones y tecnologías para mejorar sus producciones.

En 2020, por ejemplo, se ahorraron más de 6 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale al llenado de 1.837 piscinas olímpicas.

En materia de energía, durante el mismo año se disminuyó en más de 700 millones de kilovatios hora, lo que equivale aproximadamente a 700 millones de horas de planchado.

Asimismo, las empresas lograron disminuir el consumo de combustibles fósiles, principal contaminante del país, en 5,5 millones de metros cúbicos.

Otro avance en los acuerdos del 2020, fue en la gestión de residuos, donde se redujo en casi 16 mil metros cúbicos (m3) los enviados a destino final, equivalente a lo necesario para rellenar 236 contenedores de 12 m3.

Según da cuenta el reporte, actualmente el sector económico con mayor participación en cada uno de los APL es la industria manufacturera; luego vienen agricultura y ganadería.

Sin embargo, a nivel de impacto, Calderón dijo que el orden cambia. “Cuando uno va a los impactos, a qué sector económico ha tenido mayor impacto en reducción de emisiones, eficiencia hídrica u otros, hay que destacar a la agroindustria”, sostuvo.

El directivo señaló que uno de los sectores a los que les interesaría sumar más de lleno a los acuerdos es la minería.