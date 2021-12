Heredero de Walmart se une a fondo de inversión para erradicar desechos contaminantes

Sostenibilidad

Fundaciones, family offices y otros aportantes dan financiamiento a proyectos con fuerte acento en la economía circular.

Lukas Walton, nieto del fundador de Walmart Sam Walton, se unió a al menos nueve otras familias y fundaciones privadas en apoyar un fondo de US$ 25 millones dirigido a impulsar la economía circular.

Es el segundo de dos fondos levantados por Circulate Capital, una gestora de inversiones con sede en Singapur que se centra en la migración hacia tecnologías tales como el desarrollo de textiles sustentables, material aislante y reciclaje híper-eficiente.

Circulate logró obtener US$ 106 millones en 2019 de Pepsi, Procter & Gamble, Chanel y otras corporaciones para desarrollar un fondo dirigido a compañías de reciclaje en Asia que trabajan para reducir los desechos plásticos en el océano.

El dinero recaudado en la nueva ronda irá asimismo hacia recicladoras asiáticas pero también será usado para inversiones directas en startups climáticas, empezando con tres en Estados Unidos: Arzeda, una biotecnológica de Seattle; Circ, una tecnológica de reciclaje en Virginia; y Phase Change Solutions, una fabricante de materiales estabilizadores de temperatura basados en plantas, con sede en Carolina del Norte.

A diferencia del primer fondo, cuyos inversionistas son solo corporaciones, el último se obtuvo de capital privado, como el de ciertas family offices, afirma Rob Kaplan, el director ejecutivo de Circulate.

El acercamiento

Los inversionistas privados se acercaron a Circulate hace aproximadamente un año, y Kaplan aprovechó la oportunidad de "construir esos puentes con la comunidad de inversión privada", dijo en una entrevista.

"Sabíamos desde temprano que tomaría mucho más que US$ 100 millones arreglar este problema", dijo Kaplan. "Tomaría muchos, muchos miles de millones de dólares".

Otros participantes de la ronda incluyen a la family office del inversionista inmobiliario Stanley Tan y a la fundación caritativa perteneciente a Angela C. Huang, exdirectora de Hillhouse Capital, y Geo Chen, operador bursátil.

Kaplan dijo que se reunió con Lukas Walton hace unos siete años cuando trabajaba como director de sustentabilidad en Walmart. A sus 35 años, el nieto de Sam Walton posee una riqueza neta de US$ 21.600 millones de acuerdo al índice de multimillonarios de Bloomberg. En los últimos años, emergió como un importante partidario de las tecnologías verdes y otros emprendimientos sustentables. Además de su posición en Walmart, es propietario de acciones por US$ 500 millones en First Solar.

Hace varios años formó Builders, el vehículo a través del cual invirtió en Circulate. Desde Chicago, Builders invierte en entidades con y sin fines de lucro que trabajan para abordar las problemáticas ambientales y sociales, como la sobrepesca y la inseguridad alimentaria. La organización ha comprometido casi US$ 2 mil millones en capital filantrópico durante los últimos tres años, y desde 2014 ha realizado inversiones directas por US$ 1.000 millones.

La inversión de Builders en Circulate se hizo a través de un nuevo fondo que la entidad formó para concentrarse en la salud oceánica, de acuerdo a Peter Bryant, un ejecutivo de programas senior. La estrategia de Circulate "está alineada con la nuestra para capturar oportunidades en el nexo entre innovación climática y plásticos circulares", dijo en una declaración.

Los family offices están potenciando sus activos en estrategias de inversión climática, aprovechando las oportunidades que surgen del calentamiento global. Una encuesta a familias ricas de 30 países publicada en septiembre mostró que el 70% de ellas considera que la descarbonización es "la mayor oportunidad comercial de nuestra época". Cerca de un tercio de los encuestados dijo que estaba apuntando a inversiones que apoyen la transición a una economía baja en emisiones de carbono.

Algunos ya están demostrando su potencial. El inversionista multimillonario Jeremy Grantham, pionero en vaticinar los peligros del cambio climático, dijo que su cartera de capital de riesgo rentó un 102% el año pasado, liderada por inversiones verdes.

