Ley REP: hoy comienza a regir normativa de envases y embalajes

Sostenibilidad

Establece 12 metas de recolección y valorización de residuos desde 2023. ¿Desafíos? Avanzar en información y crear sistemas de gestión competitivos.

Un nuevo paso da Chile en materia de reciclaje. Hoy se publica en el Diario Oficial el decreto que establece las metas de recolección y valorización para envases y embalajes, que establece la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, más conocida como Ley REP, para residuos domiciliarios e industriales.

Los envases y embalajes son uno de los seis productos prioritarios -junto a aceites y lubricantes, neumáticos, pilas, baterías, productos eléctricos y electrónicos-que establece Ley REP y esta es la segunda normativa en entrar en vigencia, tras la reciente publicación del decreto de neumáticos.

La normativa de envases y embalajes define cinco subcategorías de productos -cartón para líquidos, papel, metal, plásticos y vidrios- que deben ser reciclados en un plazo de 12 años, cada uno con metas específicas.

En el caso de los residuos domiciliarios establece una meta máxima de recolección y valorización de 70% a 2034 para papeles y cartones, siendo la más alta de todas. Le sigue vidrio con 65%, el cartón para líquidos con 60%, metal con 55% y por último plásticos, con un 45%. En promedio, se logrará reciclar un 60%.

En el caso de los residuos industriales, contempla un plazo de nueve años para llegar a la meta máxima de recolección y valorización. Establece 70% en metal, 85% en papeles y cartones y 55% en plásticos, con un reciclaje promedio de 70%.

“Estamos dando un importante paso en la transformación hacia un Chile circular sin basura, porque nos permitirá aumentar en cinco veces la tasa de reciclaje de los envases y embalajes, que actualmente es de un 12,5% en domiciliarios. Esta categoría es, quizás, la más compleja y amplia dentro de los productos prioritarios que establece la ley REP”, afirma la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

Desafíos: información y gestión

A partir de esta publicación, se da un plazo de 24 meses para cumplir la primera meta en 2023. Sin embargo, durante ese plazo se deben ejecutar algunas labores previas, por ejemplo, informar los volúmenes de residuos que ingresa al mercado cada empresa.

Jorge Canals, socio y líder del área Medio Ambiente y Regulación de Moraga y Cía y exsubsecretario de Medio Ambiente, señala que “el desafío en el corto plazo es cumplir con las obligaciones, que muchas empresas incumplen, porque no están directamente en el sistema. Esto no va a resultar si las firmas no entregan la información de los productos que ponen en el mercado, qué van a valorizar, etc., en los distintos registros que hay, y en que todavía no están declarando todos los productores prioritarios”.

Otro reto que deberán abordar los productores en el corto plazo es, según Canals, la constitución del o los sistemas de gestión, con el fin de que “sean lo más transparentes posible, lo menos concentrados posible. Probablemente esté la idea de que habrá un solo gran sistema de gestión, y la experiencia comparada dice que es mucho más conveniente tener dos o más por temas de competencia, transparencia y legitimidad social”, dice.

Además, las empresas deben desarrollar planes para recolectar los residuos de envases y embalajes del 10% de las viviendas -puerta a puerta- a 2023 y se espera llegar a 80% en 2034. Esto evitaría en el futuro trasladar este tipo de residuos a un punto limpio.

Canals señala que este es el modo correcto en que confluyan los sistemas de gestión y las personas, “sin perjuicio de que también deben potenciar infraestructura”.

Comenta que incluso en los sistemas más desarrollados, cuesta alcanzar tasas de participación ciudadana.

“No basta con las rutas de recolección, tiene que haber una inversión muy fuerte en educación ambiental, coordinación con los municipios y eso es no sólo inversión en plata, sino instalación de capacidades en municipios y hogares”, dice.

Más pros que contras

El hecho de que ninguna de las metas supere el 85% y que el plazo sean 12 años a partir de 2023, es “razonable” según Canals y se asemeja a normativas de regiones más desarrolladas, como Europa. También valora el que haya un mecanismo en que las empresas puedan reducir antes de reciclar, con una bonificación de por medio.

No obstante, agrega que hay otros instrumentos que deberían potenciarse, como el diseño de productos que generen menos residuos y sean altamente reciclables.

“Deberíamos avanzar en instrumentos que desincentiven la disposición de residuos al relleno sanitario, ya sea a través de bonificaciones, impuestos u otra política”, afirma Canals.