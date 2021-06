Líderes mundiales del comercio piden que la transición ecológica no impida el desarrollo de los países más pobres

Sostenibilidad

La conversación, que se en enmarcó en el Foro de Comercio de Naciones Unidas, busca debatir sobre cómo conseguir que la recuperación pospandemia sea "verde e inclusiva", sin olvidar a los Estados más humildes.

Varios líderes mundiales de comercio pidieron este lunes que la transición ecológica y las acciones necesarias para afrontar el cambio climático no lastren ni impidan el desarrollo de los países más pobres.

En una conversación celebrada de manera telemática dentro del Foro de Comercio de Naciones Unidas, que este año estará centrado en debatir sobre cómo conseguir que la recuperación pospandemia sea "verde e inclusiva", los responsables de varias organizaciones sobre comercio y desarrollo insistieron en que la transición no olvide las condiciones de los Estados más humildes.

"Los acuerdos sobre el clima no deberían ser barreras para el comercio y obstaculizar el desarrollo de los países", estimó la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, quien recordó que la recuperación puede ser una "oportunidad" para generar empleo y prosperidad.

En esa misma línea se expresó la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, recién nombrada secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), quien apuntó a que las políticas de recuperación deben incluir al comercio, pero "sin separarlo del desarrollo".

"Queremos un desarrollo y una recuperación económica distinta, sostenible y más inclusiva. Necesitamos hablar de comercio y desarrollo, no se puede hablar por separado porque no es suficiente, no puede haber comercio cueste lo que cueste, ni degradando el medio ambiente ni las condiciones de los trabajadores", aseveró.

La UE se compromete a una transición ecológica

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, recordó que la Unión Europea (UE) continúa "comprometida" con la lucha contra el cambio climático y una transición ecológica efectiva tanto dentro de Europa como en otras regiones del mundo.

En ese sentido, el letón afirmó que la UE posee una "ambiciosa" agenda interna y la intención de apoyar a regiones como África y América Latina para realizar la transición necesaria para detener la crisis climática.

Por su lado, el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, aseguró que su país mantiene un "alto nivel de ambiciones" para restringir la subida de la temperatura mundial y pidió igualdad de condiciones para que los Estados en desarrollo puedan seguir creciendo.

"Muchos países desarrollados han gozado del espacio de carbono disponible para tener energía a bajo coste y eso les ha ayudado a generar infraestructuras y, por tanto, prosperidad para sus pueblos", ejemplificó.