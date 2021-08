Macarena Guajardo la arquitecta que se hizo cargo de la basura

Sostenibilidad

Es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Basura, una de las principales organizaciones civiles que ha participado en la elaboración de políticas como la Ley REP y la Hoja de Ruta para la Economía Circular.

Macarena Guajardo fundó en 2015 Fundación Basura con la idea de que los residuos son recursos de oportunidades y hoy es una de las principales organizaciones sin fines de lucro que participan en la elaboración de políticas públicas medioambientales.

Arquitecta de profesión y aunque en la actualidad ya no ejerce, dice que la carrera le dio la idea de la fundación, además de ser una herramienta que la ha ayudado en varios aspectos de su vida, "ya sea en cómo me sitúo en el mundo o en cómo me relaciono con mi ciudad y cómo esta relación y esta visión de mundo la he puesto en la fundación".

Entró a estudiar en la Universidad Católica en 2007 y fue durante su doble título en Alemania que empezó a inquietarle el tema de la basura y los residuos. Leyó un reportaje que alertaba que la mayoría de los desechos de los vertederos ilegales correspondían a residuos de la construcción, un área muy ligada a su profesión. "Tanto despilfarro, siendo que todos esos residuos en realidad son materiales que están perdiendo su valor", afirma.

De vuelta en Chile y tras titularse en 2013, empezó a hacer intervenciones urbanas con otros arquitectos. Fue allí donde se percató que la causa de la basura es transversal a todas las disciplinas y culturas: "Lo que tenemos en común en el mundo es la basura, todos los seres humanos generan basura".

Tras hacer un voluntariado en Haití y trabajar en la fundación Ciudad Emergente, creó Fundación Basura en 2015. Empezaron con 10 miembros, primero vino el proyecto Desafío Basura Cero, con la municipalidad de Providencia, para luego seguir con la faceta educativa y su Academia Basura Cero, de apoyo a emprendimientos e investigaciones.

Hoy Fundación Basura tiene 60 integrantes de diferentes profesiones -abogados, periodistas, enfermeras, profesores, ingenieros, entre otros- y desde 2017 participa como representante de la sociedad civil en diferentes instancias de políticas públicas. Fue parte del Comité Operativo Ampliado para Envases y Embalajes en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), del comité asesor de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos y de la elaboración de la Hoja de Ruta de Economía Circular.

Planes

A principios de este año, Guajardo lanzó su candidatura a constituyente en cupos independientes del partido Ecologista Verde y a pesar de que la campaña duró un par de meses y su candidatura no prosperó, dice que sí logró posicionar la visión de la fundación en la discusión de la nueva Constitución.

Hoy está enfocada en el futuro de la fundación. Quiere seguir con la mira en ciudadanía, emprendimiento y políticas públicas y lanzar un proyecto que "busca hacer un viaje ambiental por todo Chile".

En el mediano plazo, sus planes son "dejar a la fundación bien parada económicamente" con 600 socios - hoy son 150- para poder hacer un master o doctorado en filosofía con enfoque ambiental.

Acerca del diagnóstico climático del último informe de la ONU y los efectos del calentamiento global dice que están llegando los impactos "por goteo" y que es necesario actuar con urgencia y mover los recursos, esfuerzos y actividades hacia el objetivo común. "Cuando empezamos de lo único que se hablaba era reciclaje y ahora hay una visión de crisis climática, lo que falta -y es lo urgente- es declarar esta crisis y tratarla como lo que es: una crisis", sostiene.