Ministro del Medio Ambiente entrega detalles de cómo se fiscalizará la ley de plásticos de un solo uso

Sostenibilidad

Cualquier persona podrá denunciar y los municipios quedan a cargo de fiscalizar que los lugares de comida no entreguen bombillas, revolvedores o cubiertos de plástico.

El domingo pasado entró en vigencia la primera fase de la ley de plásticos de un solo uso, que prohíbe la entrega de bombillas, revolvedores, cubiertos de plástico y cualquier producto de plumavit en locales de venta de comidas. Además, obliga a los supermercados a comercializar y recibir bebidas en botellas retornables.

Ayer jueves, el Ministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo, dio a conocer los detalles de cómo será la fiscalización del cumplimiento de esta ley.

Acompañado por la alcaldesa (s), Carol Vargas y por un equipo fiscalizador de la comuna, indicó que la fiscalización quedará a cargo de los municipios, y cualquier persona puede hacer la denuncia y las multas irán en beneficio municipal.

De acuerdo a la ley, las multas por incumplimiento van entre 1 y 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por cada producto entregado fuera de norma, mientras que los supermercados que no cuenten con el formato retornable serán sancionados entre 1 a 20 UTM por cada día en que no cumplan.

Si bien esta es la primera etapa de la ley, tendrá una aplicación gradual con más exigencias para los locales de expendio de comidas.

El ministro Naranjo explicó que en agosto de 2023 -dos años después de la promulgación de la ley- se extiende la obligación de ofrecer y recibir botellas retornables a otros comercios como almacenes o tiendas de conveniencia.

“Mientras que en agosto de 2024, ningún local de comida podrá utilizar productos que no sean reutilizables, es decir, no solo queda prohibido al interior del local el uso de cualquier producto plástico, sino también de cualquier otro material que no sea reutilizable”, señaló.

Además, en el mismo plazo, los servicios de delivery -reparto a domicilio de comida- tendrán que entregar envases y contenedores de comida en plásticos compostables, que deberán ser certificados por su fabricante o importador.