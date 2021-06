Residuos eléctricos y electrónicos aumentan por la pandemia

Sostenibilidad

Expertos señalan que el teletrabajo, las clases online y el recambio de equipos incrementarán el consumo y los residuos generados en Chile.

En 2019, los Residuos Eléctricos Electrónicos (RAEE) en el mundo llegaron a 53,6 millones de toneladas métricas y en Chile a 168 mil toneladas y 9,9 kilogramos por habitante. Se espera llegar a 267.486 toneladas de residuos en 2027, según el organismo de medición de Naciones Unidas, E-Waste Monitor, pero esa cifra aún no refleja la pandemia y su impacto.

Carola Puga, encargada de la gestión ambiental de Recycla, empresa dedicada a la revalorización de RAEE, asegura que con la pandemia se incrementó la tasa de generación de residuos tecnológicos, especialmente de equipos de informática, telecomunicaciones y electrodomésticos.

"Básicamente por la migración hacia el teletrabajo, que involucra el recambio de los equipos, la deshabilitación de oficinas y por la obsolescencia programada que cada vez se hace más evidente y creciente", afirma Puga.

Según un reporte preliminar del E-Waste Monitor con mediciones de RAEE para 2020, determinó que si bien la primera parte de ese año hubo una disminución global de residuos, esta repuntó en el último trimestre.

Alza en el consumo

En 2020 empezó el teletrabajo, el estudio en línea y las reuniones sociales telemáticas, fenómenos que está impactando al alza el consumo de Artículos Eléctricos Electrónicos (AEE), generando mayor cantidad de residuos por recambio o aumentando el número de aparatos en el hogar, lo que pondría redundar en mayores cantidades de residuos tecnológicos a futuro.

Karien Volker, directora del Programa de Eficiencia Energética de Fundación Chile, señala que hubo un incremento en el consumo de AEE en 2020, respecto de 2019.

Durante los primeros meses este consumo habría disminuido por la contracción en la movilidad y en Aduana, el que luego habría repuntado. "Se evitaron de consumir 4, 9 millones de toneladas métricas a nivel global", dice.

No obstante, en el promedio anual se registran alzas.Según Volker y citando cifras de la consultora Energy Business, basada en datos de Aduanas, la importación de computadores en 2020 aumentó en un 22% respecto de 2019.

Reciclaje y Ley REP

Volker explica que en Chile sólo se recicla el 3% de los RAEE, mientras que en países de Europa, alrededor de un 60%, en circunstancias que la tasa europea per cápita de basura electrónica llega a 16,2 kg, mientras en Chile es de 9,9 kg.

Puga, de Recycla, dice que la pandemia ha generado problemas logísticos y limitaciones de funcionamiento de las empresas de reciclaje, lo que ha conllevado a una baja del ingreso de este tipo de residuos. En el caso de Recycla, el tratamiento disminuyó en un 13% en 2020 respecto de 2019.

No obstante, Volker espera que la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) aumente la tasa de reciclaje. Principalmente porque el Ministerio del Medio Ambiente anunció la fusión de las pilas y aparatos eléctricos y electrónicos -dos de los seis productos prioritarios de la Ley REP- para efectos de regulación.

Además de un alza en la tasa, "puede que integre nuevas plantas de reciclaje en Chile y con mayor automatización", señala Volker.

Contaminación digital, otra consecuencia ambiental

Eugenio Grove, director del Laboratorio de Innovación y Creatividad Circular de la Universidad Diego Portales, dice que el consumo de tecnología no tiene sólo como consecuencia los residuos electrónicos, sino también a los residuos digitales.

En 2019, según el think tank The Shift Project, el 4% de las emisiones correspondían a tecnologías digitales y se espera que la cifra se duplique para 2025.

Luna Rodríguez, investigadora del mismo laboratorio, define la contaminación digital como "la energía eléctrica transformada en gases efecto invernadero gracias al uso de Internet, que producen las tecnologías de la información".

Explica que tanto los centros de almacenamientos de datos, las redes de transmisión de datos o la fabricación de aparatos móviles y computadores, necesitan energía que se traduce en contaminación, incluso, el envío de correo electrónico equivale a 10 gramos de Co2.

Hoy, en el contexto de la pandemia, Rodríguez asegura que ha aumentado el uso de artículos electrónicos y que el tráfico de Internet fija, como el de Internet móvil, crecieron en más de un 40% desde junio del año pasado hasta ahora.