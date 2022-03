Se complica proyecto Las Salinas: alcaldesa de Viña del Mar anuncia querella por contaminación ambiental

Sostenibilidad

La rotura de una matriz en el sector de Las Salinas inundó una cañería antigua con hidrocarburos y otros contaminantes, los que llegaron a la playa Los Marineros.

El proyecto Barrio Las Salinas en la Región de Valparaíso sumó una nueva polémica. El miércoles, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), publicó en sus redes sociales que la municipalidad presentará una querella por delito ambiental, luego que la rotura de una matriz de Esval en el sector de Las Salinas inundara una cañería antigua que contenía hidrocarburos, lo que derivó en el vertimiento de los contaminantes en la playa Los Marineros durante más de diez horas.

La edil afirmó que la cañería no estaba en los mapas de la inmobiliaria y que esto “no debería ocurrir porque deberían haber planos. Esval debería conocer las matrices y tener una cartografía de las cañerías, pero, al parecer, la inmobiliaria no tendría conocimiento de la cantidad de ductos o cañerías que podrían contener este tipo de material”, dijo.

Añadió que este tipo de delitos ambientales no pueden quedar impunes.“Vamos a querellarnos contra quienes resulten responsables de destruir el ecosistema”, y agregó que lo más importante “es el riesgo que supone para la vida de las personas que este tipo de contaminación llegue en medio de una ciudad turística, a las playas, a metros de juegos de niños, de animales de compañía, donde pasean personas todos los días”.

Sanear el suelo

El proyecto de barrio del grupo Angelini se construiría en un terreno donde por décadas operaron plantas de almacenamiento de combustibles, fabricación de lubricantes y refinerías, las que dejaron el suelo contaminado con hidrocarburos y otros químicos.

Pese a que Inmobiliaria Las Salinas trabaja en un proyecto de biorremediación del suelo basado en microorganismos, este ha recibido críticas desde el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, hasta organizaciones civiles, como Un Parque para Las Salinas, quienes alertan, entre otros, que el movimiento de tierras del proyecto de biorremediación es nocivo para la salud.

Los detractores del proyecto presentaron un recurso de protección, contra el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental por no suspender la resolución de calificación ambiental que aprueba el proyecto “Saneamiento del Terreno Las Salinas”, el que final fue rechazado, ratificando la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

DF intentó contactarse con algún representante de Inmobiliaria Las Salinas, pero no hubo respuesta. No obstante, Según una publicación de DF MAS del 5 de marzo, la empresa estaría evaluando frenar el proyecto si no contaba con el apoyo de la Municipalidad de Viña del Mar.