Viñas se preparan para cumplir con la normativa de envases y embalajes de la Ley REP

Sostenibilidad

La reciente publicación de la normativa con las metas de reciclaje y valorización de envases y embalajes de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor -Ley REP- han movilizado a diversas industrias, entre ellas a la vitivinícola. Este sector se prepara para cumplir con la primera meta para sus materias primas en 2023, que establece un 11% para vidrio, y un 5% para papeles y cartones a nivel domiciliario y un 48% en industriales.

El gerente general del Consorcio de Investigación y Desarrollo de Vinos de Chile, Patricio Parra, dice que la industria tiene ventaja por los insumos que utiliza para su producción. “La mayoría se vende en botellas de vidrio, un material muy reciclable y está la capacidad instalada para hacerlo. También hay algunos plásticos en menor medida, productos en lata, cartón para líquidos y algunos envases. Si bien el gremio no participa de la Ley REP -son las empresas las que deben cumplir con la normativa- han estado involucrados en la regulación desde 2014.

Bárbara Wolff, gerente de Asuntos Corporativos e Innovación VSPT Wine Group. Joaquín Acosta, coordinador de Sustentabilidad de Viña Santa Rita. José Aguirre, gerente Agrícola Viña Veramonte. Patricio Parra, gerente general del Consorcio de I+D de Vinos de Chile. Sebastián Tramón, gerente de Sustentabilidad de Viña Emiliana.

Además, Vinos de Chile posee un código de sustentabilidad que ha concientizado en esa línea, donde hay 79 empresas certificadas, un 80% de las exportaciones de vino embotellado, dice. El gremio se ha centrado en capacitar a las empresas para que midan correctamente y tengan bien calculado los materiales que usan; que evalúen alternativas de disminución de envases y embalajes, o materiales más amigables con el medio ambiente. Y que se integren al sistema de gestión de residuos. “Y después vienen los desafíos de cómo entre todos, incluyendo otros gremios, se sensibiliza al consumidor”, plantea. Las empresas, en tanto, ya comienzan a tomar acciones.

Viña Emiliana avanza en "cuantificar"

los residuos que ponen en el mercado

Emiliana, que posee viñedos en el Valle de Colchagua y en el valle de Casablanca, lleva alrededor de diez años trabajando en alivianar el vidrio de sus botellas, y posicionarlas como Ecoglass. "En comparación a una botella tradicional deben estar un 30% más abajo, son menos de 400 gramos por botella, mientras que la de un vino premium puede llegar a pesar un kilo", dice Sebastián Tramón, gerente de Sustentabilidad de la viña Emiliana.

Esta labor, que reduciría su necesidad de reciclaje -ya que se valoriza según el peso de los residuos- es una de las acciones que ya tienen avanzadas de cara al cumplimiento de la normativa de envases y embalajes de la Ley REP.

El ejecutivo comenta que también están trabajando en la cuantificación de los materiales que ponen en el mercado. En esta línea, adelanta que están buscando la forma de automatizar las declaraciones, para que "por cada pedido que salga, uno ya sepa cuánto vidrio, cartón, aluminio y papel es", explica Tramón.

Afirma que la normativa de envases y embalajes también significa un desafío para considerar el costo posconsumo del insumo. "Es una lógica nueva, circular y hoy debemos incorporarla en el modelo de negocio e incentivar menor compra de material o más reciclables. Ese es el desafío, cambiar la mentalidad", afirma Tramón.

Señala que Viña Emiliana estima que un 1% del valor del producto en el mercado costarán las acciones que conlleven el cumplimiento de las metas de la Ley REP.

Por otro lado, afirma que esperan integrarse al primer sistema de gestión que se está organizando actualmente, una vez que esté listo.

Grupo VSPT: envases reciclables a 2030,

botellas con menos peso y ecoetiquetado

Bárbara Wolff, gerente de Asuntos Corporativos & Innovación del grupo VSPT -que agrupa a seis viñas, como San Pedro, Tarapacá y Viñamar- cuenta que ya entregaron el reporte donde informan los residuos que genera la compañía -mayoritariamente vidrio, y en menor medida papel, cartón y tetrapack- y están trabajando en gestión de cálculo, para dimensionar que "están colocando en la calle y en la materialidad".

En junio pasado lanzaron una política de ecodiseño para el grupo con tres metas: que todos los envases y embalajes sean gestionables a 2030, reducir el peso promedio de la botella, y ecoetiquetado.

Una de las metas es erradicar el uso de PVC a 2023, un material que no es reciclable y que hoy representa el 1% de los residuos de VSPT.

En el caso de las botellas, han logrado reducir en 15% su peso en las líneas más varietales y "ahora estamos con una agenda compartida con las cristalerías para ir reduciendo el peso en las líneas reserva, sin afectar el look de los productos", dice Wolff.

En materia de ecoetiquetado, adelanta que en mayo o junio debutarán "con el sello de ecoetiquetado en la línea Épica de San Pedro".

Comenta que el desafío de cara a la Ley REP, está en la "correcta recolección domiciliaria y en articular una agenda asociativa con los sectores público y privado y con los próximos gestores de la recolección y del reciclaje.

En esta línea, afirma que junto a 25 empresas, como CCU y la Asociación de Alimentos y Bebidas (AB Chile), está participando en el anteproyecto de sistemas integrados de gestión de envases y embalajes. "Pero todavía no está listo, estamos trabajando. Hay que ver cómo va a ser este proceso de licitación, si va a ser un gran sistema integrado de gestión, pero es un camino a recorrer colaborativamente".

Santa Rita apuesta por cero residuos a rellenos

sanitarios y en automatizar registro de materiales

Santa Rita está cerrando su proceso de cuantificación de materiales, donde declara qué tipo de residuos pone en circulación. Este año es el cuarto período de declaración de la viña, con lo que terminarían la cuantificación de los cerca de 1.000 SKU -o productos- entre latas, espumantes, vinos, packs y otros.

Cerca del 90% de los residuos que Santa Rita pone en el mercado es vidrio, comenta Joaquín Acosta, coordinador de Sustentabilidad de Santa Rita, quien agrega a la lista cartones para líquido, metales, papeles, cartones, y plásticos, aunque "en mucha menor medida", dice.

Acosta afirma que la empresa ya tiene experiencia en reciclaje, sobre todo en "lo que pasa detrás de las góndolas, lo que llamamos nuestro patio trasero, la operación industrial, materiales que están regidos por otras normas y llevan una larga data de gestión. Tenemos sistemas internos de gestión para todo lo que es merma, nuestra planta de embotellamiento, bodegas y en la planta de producción".

La empresa suscribió el Acuerdo de Producción Limpia (de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo) para llegar con cero residuos a rellenos sanitarios, en que llevan dos años de participación y ya estarían finalizando; y también en ecoetiquetado donde ya tienen 15 productos listos para llevar la etiqueta que informa sobre el porcentaje de reciclabilidad a los consumidores.

Como metas, esperan sumarse a un sistema de gestión colectivo en 2022. "Estamos en conversaciones y analizando cómo podemos abordar esta normativa", comenta Acosta.

Además, señala que están trabajando en automatizar los sistemas tecnológicos para registrar los materiales y en la colaboración con otras industrias.

Veramonte se enfoca en ecodiseño, botellas

con menos peso y materiales más amigables

José Aguirre, gerente Agrícola de Veramonte, señala que le han dado un rol importante a la capacitación para prepararse frente a la ley REP y el reciclaje. "Estamos haciendo actividades para dar a conocer y fomentar el reciclaje a través de capacitaciones internas, y comenzando capacitaciones externas, para sensibilizar a distribuidores, proveedores y clientes", dice.

Con la etapa de cuantificación y registro de materiales y packaging listo, afirma que están buscando mejorar hacia el "ecodiseño", bajando el peso y reduciendo el volumen de sus botellas -ya que trabajan sólo este formato- y también buscando materiales más reciclables y amigables con el medio ambiente.

A largo plazo, el ejecutivo señala que "el mayor desafío vendrá con las metas más grandes, en concientizar a la gente para que realmente recicle. Porque a la empresa lo que le compete es la recolección de sus materiales, que lo hará una empresa montada y funcionando, pero si la gente no realiza el reciclaje será muy difícil llegar a las metas. Se pasará casa por casa recogiendo lo que la gente recicla, dependiendo 100% de su conciencia".

Respecto a integrarse a un sistema de gestión, están mirando el desarrollo y esperando lo que suceda en el mercado. No obstante, el ejecutivo estima que estarán integrados a un sistema máximo a inicios de 2023. Aunque aún no cuentan con presupuesto específico para la Ley REP, Aguirre dice que están destinando recursos específicos a las capacitaciones para dar a conocer y difundir las implicaciones de la normativa, "básicamente con colaboradores y distribuidores, más que el consumidor final. Este también lo queremos abordar, pero a través de nuestros canales en redes sociales".