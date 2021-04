Walmart y Algramo lanzan pilotos de venta de productos de limpieza a granel en supermercados

Sostenibilidad

Esta mañana anunciaron una alianza comercial para vender productos de marcas propias del retailer estadounidense en los dispensadores de Algramo. Ya están en el Líder de La Florida, Líder Express La Dehesa, Súper Bodega Acuenta de Maipú y la idea es seguir sumando comunas.

Con el objetivo de avanzar hacia un mundo más sustentable y disminuir el uso de plásticos de un solo uso, Walmart Chile y la startup chilena Algramo, se unieron para comercializar productos de limpieza a granel en envases recargables e inteligentes. Ya implementaron tres pilotos en Líder Express de La Dehesa, Bodega A Cuenta de Maipú y Líder de La Florida.

Bajo el nombre "Ahorra recarga sustentable", los dispensadores de Algramo instalados en los locales venderán productos como detergente, lavaloza y limpia pisos de las marcas propias de Walmart, los que podrán ser adquiridos a través de un envase de plástico reutilizable inteligente, que se compra una vez por cada producto.

El gerente de Walmart Chile, Gonzalo Gebara, señaló que si bien ahora están en tres comunas de la región Metropolitana, "conociéndonos, vamos a cerrar los ojos y en un ratito vamos a estar en decenas de comunas. Tenemos el firme compromiso por alcanzar más comunas y más regiones, en eso estamos trabajando".

El sistema es similar a las compras actuales de frutas y verduras, pues una vez registrado el envase inteligente en la primera compra, se cancelará según la cantidad de producto con que este se recargue. Con esta alianza, la firma estadounidense busca sacar de circulación más de 3.800 envases plásticos en cuatro meses.

La ministra Carolina Schmidt, que estuvo presente en la instancia, señaló que "esta alianza es importante para masificar y democratizar la economía circular para todas las personas, dándoles acceso a una forma distinta de consumir, que va a permitir no sólo cuidar el planeta y disminuir el impacto que generamos, si no que cuidar fuertemente el bolsillo, porque es mucho más económico comprar a granel aplicando las nuevas tecnologías".

José Manuel Moller, CEO de Algramo, destacó que esta alianza da un salto a la masificación de su modelo y que "esta iniciativa nos permite demostrar una vez más que lo sustentable no tiene por qué ser más caro, para un nicho, si no que es urgente que sea masivo y este al alcance del bolsillo, que la gente no tenga que elegir entre el planeta o llegar a fin de mes, estamos demostrando que la sustentabilidad es para todos y todas".