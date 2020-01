ACTI: “Chile está preparado para incorporar el voto electrónico en el plebiscito para la nueva Constitución”

Transformación Digital

Reconoce los riesgos, y propone usar la “Claveúnica” como método de autentificación, porque ya existe y soslaya la falta de interconectividad entre los servicios del Estado.

El presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), Thierry de Saint Pierre, tiene claros los riesgos que reviste la votación electrónica, como suplantación de voto, cohecho y problemas a la hora de conteo, pero afirma, que “hay solución para todo”.

Reconoce que uno de los problemas para avanzar en el voto electrónico es que la transformación digital en el servicio público se ha dado en silos, con bajos niveles de cruces de información, por ejemplo, entre el Servicio Electoral y el Registro Civil. No obstante, plantea que es viable sumar la votación electrónica en el plebiscito para la nueva Constitución de abril próximo.

Para hacerlo, propone implementar un sistema mixto, con una plataforma digital y recintos físicos de votación. Y para evitar riesgos de suplantación usar un mecanismo de autentificación como la “Claveúnica” que cualquier ciudadano puede solicitar y que permite identificarse en todos los servicios del Estado. “Ya hay muchos ciudadanos que la tienen y podrían votar con ella desde su casa y no necesitarían una autentificación adicional”, afirma Saint Pierre.

-¿Por qué considera que el país está preparado para una elección nacional con voto electrónico?

-Hay un proceso de maduración. Ya hubo una consulta ciudadana, donde la mitad de los votantes, más de un millón, lo hizo en forma digital. El voto electrónico aumenta la participación, permite hacerlo en cualquier parte y a un costo menor, estimamos que es un 10% del costo total de una elección física donde hay que tener un sistema completo.

-Pero en la consulta ciudadana hubo problemas. En Maipú, la plataforma que contrató el municipio permitió votar a menores de edad y fallecidos…

-Hay sistemas y sistemas. Por eso es un proceso de maduración, no todas las plataformas son iguales, debe haber una auditoría y una certificación de las empresas. Segundo, hay que garantizar la identidad de la persona que vota. Y hoy es posible hacerlo, hay RUT, clave única, foto de la persona y huella. Por ejemplo, se puede votar desde el celular y habilitar una aplicación de reconocimiento facial.

-Pero es el Registro Civil el que tiene los registros de RUT, fotos y huellas, no el Servel.

-Están todas las plataformas con la información disponible, no todos los países tienen RUT y una huella completa, en Chile está la infraestructura para hacerlo. Lo otro es tener la infraestructura política y legal para hacerlo.

-¿Y cuál es la postura de la ACTI?

-Tenemos que acelerar la transformación digital y las plataformas digitales que permitan la democracia digital, una ciudadanía más informada y que faciliten el acceso a todos los servicios del Estado, llámese salud, educación o votación, no podemos poner barreras físicas.

-¿Se ha avanzado en interconectividad en las plataformas del gobierno?

-Hay servicios muy avanzados, como, ChileCompra, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, se puede pagar todo en línea y en el caso del Poder Judicial, se pueden consultar los juicios en línea. El tema es que avanzan en silos, falta la interacción. Necesitamos facilitar más la interoperabilidad e interconexión de los servicios, es clave para acelerar la democracia digital. Hubo un proyecto hace unos 20 años, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, para unificar las plataformas. Se avanzó, se dejó instalado, pero no se pasó a la etapa siguiente, que era conectar todos los servicios.

-El Servel no está facultado para participar en las consultas ciudadanas, ¿hay que cambiar la normativa?

-Si es un problema de regulación o ley habría que cambiarlo. Pero no veo por qué el Servel no puede entregar el padrón actualizado para consultas ciudadanas, habría que chequearlo con ellos. Si es así, definitivamente hay que reformar el Servel y hay que sentar las bases legales, debiera poder participar en las consultas ciudadanas organizadas por municipalidades o Intendencias, etc.

Sistema de votación mixto

-¿Usted es partidario de implementar un sistema mixto o pasar a un sistema digital inmediatamente?

-No soy partidario de los big bang, no son buenos. Todo implica un proceso de aprendizaje. Deberíamos ir a un proceso mixto, con plataformas físicas y digitales e ir viendo cómo funciona, manejando los riesgos, como la suplantación o el secreto del voto. Hoy la tecnología blockchain permite archivar el voto, sin que nadie sepa por quién voté y sin que nadie lo modifique.

Estonia, por ejemplo, tiene una modalidad de sistema mixto y para evitar el cohecho, que alguien te obligue a votar de determinada manera, se permitió que la persona pueda cambiar el voto las veces que quiera y sólo la última papeleta electrónica es la que vale. Siempre hay formas de solucionar los problemas.

-¿Y los ciudadanos están preparados para una democracia digital?

-Hay una penetración de más de un celular por persona. Hoy todo se hace por celular y en los distintos estratos sociales. La barrera es de edad, arriba de los 70 años podría haber problemas para votar a través del teléfono.