Andreas Weigend, exChief Scientist de Amazon y experto en Big Data: “Todas las empresas que toman decisiones tienen que volcarse a los datos”

Transformación Digital

El experto alemán dice que el “miedo” frena a las empresas a abrazar el Big Data; si no lo hacen, podrían perderse trabajos.También alerta que en los próximos años se verán escándalos, muertes y asesinatos por los datos, “pero ya no podemos vivir en un mundo sin datos”.

Hace algunas semanas, Andreas Weigend, alemán, experto en Big Data, comportamiento del consumidor y tecnologías socio-móviles, participó en la Conferencia Anual de Bci, “Data + Innovación: Claves para empresas líderes”, desde su rol de director de Social Data Lab, un grupo de líderes de opinión y científicos de datos, que cuenta con clientes, como Alibaba, BMW, Hyatt, Lufthansa, MasterCard y el Foro Económico Mundial.

Weigend, que fue Chief Scientist de Amazon.com donde ayudó a crear la estrategia de datos de la empresa y la cultura centrada en el cliente, comenta que la analítica de datos fue el cimientos en la compañía, pero que el crecimiento de la multinacional del e-commerce se debió a que impulsaron los datos mismos, “teniendo un rol activo, haciendo experimentos de pensar en los distintos tipos de negocios o en el interfaz del usuario, temas donde gente razonable puede no estar de acuerdo”.

-¿Está de acuerdo con la metáfora de que los datos el nuevo petróleo,?

-Tal como otras metáforas hay lugares donde aplican y otros donde no. En este sentido lo que significa, es que los datos deben ser refinados al igual que el petróleo para ser aplicados. Pero hay una gran diferencia, los datos nunca se nos van acabar y se producen de forma barata; mientras el petróleo se vuelve cada vez más caro de producir, por lo que no hay un paralelo.

-Algunas empresas financieras y de telecomunicaciones han declarado que ahora son empresas de datos, ¿esto es una tendencia mundial?

-¿Qué más podrían ser? Si uno piensa qué son las finanzas, son datos. Las aseguradoras, son datos, y las telecomunicaciones, son el movimiento de datos. ¿Qué quieren decir cuándo declaran que los datos son importantes? Quieren decir que quieren actuar sobre datos. Ahí viene lo interesante, ya que el valor de los datos tiene que ver con el impacto que tienen sobre las decisiones. Esa es la perspectiva importante que había en Amazon.

-¿Qué tipo de empresas necesitan urgentemente valorizar los datos para ser sostenibles?

-El valor de los datos tiene que ver con el impacto que tienen sobre tomar decisiones, entonces todas las empresas que toman decisiones tienen que volcarse a los datos. Hace unas noches hice un experimento en un restaurant al que voy todas las semanas, le pedí al dueño si podía atender por un día. Era interesante para mí ver como ese restaurant se guiaba por los datos. Si me preguntaban por una mesa para dos, yo no tenía idea, pero el restaurante que es para unas 80 personas, tiene un sistema tan intensivo en datos que podían saber la hora en que habría una mesa disponible para dos.

-¿Dónde está al límite del conocimiento del consumidor y la protección de datos personales?

-Ángela Merkel me ha hecho esta pregunta. Más que designar un límite me gustaría educar a la gente sobre las concesiones que uno hace en este tema. El mundo no es blanco o negro, es una combinación de distintos grises y otros colores. Lo que es importante para las personas, políticos y los CEO’s es entender que hay un dilema con los datos, ya que todo el mundo quiere privacidad para uno y la transparencia del resto, por lo que tenemos que aprender conscientemente a manejar esas concesiones. Es importante entender que existe este dilema y que uno debe decidir dónde quiere situarse en esta concesión que se hace respecto a la privacidad de datos.

Si uno ve la pandemia, es un gran ejemplo que expresa este dilema entre la privacidad y el bien común. Un amigo fue a Hong Kong y en el aeropuerto le pusieron un brazalete para poder registrar sus movimientos en la ciudad. Yo, como alemán, pensé que era terrible que rastrearan tus movimientos sin objeción, pero él me dijo que entendía que eso era importante y que si se infectaba podían realizar la trazabilidad.

Datos y futuro

-Hace 10 años en una entrevista dijo que los móviles sabrían todo sobre nosotros, ¿esto ha aumentado? ¿Estamos en un estado de vulnerabilidad?

-Es difícil subestimar lo que dije porque es difícil conocer todo de uno, pero me gustaría hacer una distinción con los celulares. Hoy uno puede saber gracias a las aplicaciones lo que hacen otras personas. Estamos más avanzados que hace 10 años, no solo entregan datos de ubicación o de georreferencia. Te pongo un ejemplo, piensa solo en lo que le preguntamos a Google, muchas veces son preguntas que uno no se atrevería hacerlas a sus parejas.

-¿En 10 años más que se atrevería a proyectar? ¿Se deberá trabajar más para que los datos convivan de forma correcta en la sociedad?

-Las predicciones son difíciles, especialmente con las del futuro. Creo que vamos a ver muchos escándalos, muertes y asesinatos por los datos. Todos los días hay alguna historia de datos en un lugar del mundo, pero también pienso en que no podemos vivir en un mundo sin datos. Nuestro destino como humanidad está intrínsecamente acoplado con tecnología y no hay ninguna forma de revertir este escenario. Por eso quiero que las personas sean más literatas con sus datos, que se alfabeticen. Debemos oponernos a regímenes que quieran usar los datos en contra de la gente.