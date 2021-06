Claves para entenderel retraso del proyecto de ley de protección de datos personales

Transformación Digital

Expertos opinan que el retraso en la tramitación -que lleva más de cuatro años en el Congreso- se debe a la agenda y prioridades de la Comisión de Hacienda del Senado, aunque ayer se puso en tabla nuevamente. De no avanzar, podría tener un impacto en la inversión extranjera.

Hace cuatro años ingresó el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales al Congreso para reemplazar a una regulación, que en ese tiempo ya estaba obsoleta. Hoy, la pandemia ha acelerado la digitalización de diversas entidades, lo que reafirma la necesidad de proteger los datos personales existentes en registros o bancos de datos públicos o privados. De ahí, que muchos no entiendan por qué este proyecto de ley sigue entrampado en su primer trámite constitucional en el Senado.

El proyecto de ley modifica la ley 19.628 y tiene por objetivo establecer las condiciones regulatorias que permitan reforzar los derechos de los titulares de los datos, como los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello propone crear la Agencia de Protección de Datos Personales, una autoridad pública técnica, que asuma un rol fiscalizador.

El proyecto de ley ingresó el 15 de marzo de 2017 y desde esa fecha está en primer trámite constitucional en el Senado. En julio de 2018 recibió indicaciones y en lo que va de 2021, ha tenido siete urgencias, pero sigue en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Ayer martes se puso en tabla, lo que permite adelantar cierta voluntad por retomar la discusión.

El senador independiente, Kenneth Pugh comenta que el estancamiento se debe a un tema de agenda de la Comisión de Hacienda, pero valora que se haya puesto en tabla ayer. “Lamentablemente la Comisión de Hacienda está concentrada en temas relacionados a la crisis de la pandemia. Eso de alguna manera lo justificaría, no obstante, ahora que ya se han logrado acuerdos, estoy pidiendo que le demos la real importancia que esto merece. Con su discusión (ayer martes) fue un punto de inflexión, ya que evidenció la voluntad política del Ejecutivo y del legislativo para continuar la tramitación de esta ley”, comenta Pugh.

El exsenador y recién electo constituyente, Felipe Harboe y uno de los autores del proyecto de ley, señala también que entre 2017 y 2018 se perdió tiempo en una disputa entre la banca y el retail que buscaba zanjar quién era el dueño de los datos económicos comerciales de las personas, lo que retrasó la discusión.

“Esto se superó revisando los diferentes tratados internacionales donde se determina que los datos son de cada persona. Por eso el proyecto no contempla regulación específica sobre esa materia, justamente para establecer un marco jurídico para todos los datos personales por igual, ya sean datos sensibles, de perfil biológico, religiosos o los económicos”, afirma Harboe.

La abogada de Accenture, experta en tecnología y datos personales, Carolina Cabrera, considera que parte de esta lentitud a la hora de legislar también se debe a que en el país no hay conciencia sobre el valor de los datos.

“En Chile no hay una cultura de datos y se debe educar sobre quién los puede usar y en qué contexto. Como esa cultura no está, no se le da una importancia para que estén protegidos desde ningún sector de la sociedad”, comenta Cabrera.

Efectos negativos para la economía

Según Cristián Maulén, director del Observatorio de Sociedad Digital de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, la falta de una regulación acorde a los tiempos no sólo tiene un impacto sobre la ciudadanía, sino también en la economía. Considera que esta situación ya está generando una merma en el desarrollo de Chile hacia una carretera digital y podría estar afectando la inversión extranjera.

“Hay empresas que están sufriendo por no tener una ley actualizada. Por ejemplo, una compañía en EEUU que quiera invertir en Chile, puede revisar que un proyecto de protección de datos lleva más de tres años en discusión y decida no invertir, dado a que no ve certeza jurídica de cómo se tratan los datos en el país. No hay un número exacto de cuántas empresas están sufriendo, pero si hay incertezas”, afirma Maulén.

En el Ministerio de Hacienda están siguiendo el proyecto, ya que están al tanto de las implicancias que tiene esta materia para el país. Por está razón, desde el Gobierno y la cartera de Hacienda han otorgado siete urgencias -entre el 15 de diciembre de 2020 y el 18 de mayo de 2021- para que el proyecto se tramite en el Senado.

A través de un comunicado desde Teatinos 120 indicaron que de aprobarse el proyecto se tendrán dos grandes beneficios: “Se le entregan derechos a las personas sobre su información personal, llevando la regulación a los estándares europeos y se entrega certeza jurídica a empresas e inversionistas, aspecto muy relevante para el desarrollo de la economía digital, para el desarrollo del sistema FinTech y la implementación de un sistema de finanzas abiertas”.

El documento agrega que “las compañías internacionales, especialmente los gigantes tecnológicos, son cada día más exigentes en los estándares de los países en los cuales invierten, por lo que avanzar en la materia esurgente para entregarle una regulación legal moderna a la protección de datos personales”.

Estándares europeos

Uno de los principales estándares de referencia en materia de protección de datos es el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por su sigla en inglés) formulado por la Unión Europea (UE) en 2016, el que apunta a establecer el mismo tratamiento de datos en todos los países que la integran.

Carolina Cabrera plantea que estos estándares están recogidos en el proyecto de ley. “La particularidad del GDPR es que tiene una ley extraterritorial que rige más allá del territorio de los países europeos, por lo que la ley persigue a los europeos donde estén. Es el reglamento con el estándar más alto respecto al cumplimiento de la protección de datos. Entonces, si alguien quiere ser proveedor de una empresa europea deberá cumplir con ese estándar, que hoy no tenemos, pero que el proyecto si recoge”, indica.

Avance este año

Respecto de avances en el proyecto de ley, el senador Pugh estima que “por los tiempos y el trabajo que se ha hecho”, dentro de lo que queda del año podría ser despachado a la Cámara de Diputados. “Respecto a lo que pueda ocurrir allá no podría elucubrar nada especial, pero sí reconozco que para los diputados más jóvenes el tema es muy sensible y están conscientes de su importancia”, afirma Pugh.