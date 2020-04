Descargas de apps chilenas que recomendó The New York Times para ver en cuarentena se disparan

Transformación Digital

Las cuatro aplicaciones, que permiten desde recorrer ciudades del país hasta aprender recetas criollas, registraron alzas en sus descargas de hasta 741% entre febrero y abril, según Imagen de Chile.

El llamado al aislamiento físico y a permanecer en casa sigue siendo uno de los principales mensajes de las autoridades para controlar la expansión del Covid-19. Si bien esto puede significar un estrés para muchos, ya son varias las instituciones que se están adaptando para levantar contenido a través de internet y una de ellas es Imagen de Chile.

Chile 360; Chile Mobile Observatory; Recetas de Chile, y Chile Sandwiches, son cuatro aplicaciones gratuitas, que están disponibles para sistemas iOS y Android, aunque la organización ya las tenía implementadas, tuvieron alzas de hasta 741% entre febrero y abril, un mes de normalidad frente a uno en cuarentena, debido a las restricciones de movimiento.

"Estamos en esta situación en que el turismo se está viendo súper afectado con las barreras en los países, que no se puede salir y buscando cómo potenciarlo, llegamos a que nosotros contábamos con estas aplicaciones y decidimos repotenciarlas", cuenta la directora ejecutiva de Imagen de Chile, Constanza Cea, asegurando que las descargas se dispararon desde que The New York Times y Forbes las recomendaron en marzo y abril respectivamente.

En detalle, Chile 360 permite recorrer el patrimonio natural y cultural del país desde todos sus ángulos. Entre los destinos más virtualmente visitados están el Mirador Base de Torres del Paine; Ahu Tongariki en Isla de Pascua y el descenso en bicicleta del Cerro San Cristóbal, en Santiago. Chile Mobile Observatory, en tanto, muestra imágenes reales de la observación astronómica visible desde el territorio nacional.

En cuanto a la arista gastronómica, Recetas de Chile dispone de más de 365 recetas de platos típicos nacionales, además de tutoriales y recomendaciones de maridaje, mientras que Chile Sandwiches se enfoca en 50 preparaciones de los sandwiches más populares del país.