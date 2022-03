DF Lab Opinión /Creación de Valor en el mundo InsurTech

Transformación Digital

La industria de seguros es enorme, en 2021 produjo US$ seis mil billones en primas. Sin embargo, la industria no se ha beneficiado plenamente de los avances tecnológicos que han ocurrido estos últimos 10 años. Es más, en este periodo la productividad de la industria no ha mejorado. Teniendo en cuenta la magnitud de la industria y el enorme potencial de mejora, desde 2018 el mundo del capital a riesgo ha invertido más de US$ 28 mil millones en startups especializadas en seguros (InsurTechs).

En EEUU las InsurTechs pioneras o 1.0 como Lemonade (seguros de propiedad, automóviles, vida y mascotas), Hippo (propiedad), Oscar (salud) y Root (vehiculares) han llegado a tener capitalizaciones bursátiles millonarias. Sin embargo, estamos viendo una fuerte corrección. Lemonade ha perdido 80% de su valor, Root vale 94% menos de cuando salió a la bolsa, Hippo 80% menos y Oscar perdió 95% de su valor. Por lo que nos debemos preguntar si la innovación en seguros puede realmente crear valor. A nosotros como Asociación nos parece que es evidente que se puede crear un valor gigantesco transformando la industria aseguradora, pero es importante entender que el valor proviene de áreas especificas:

La distribución en seguros es cara y relativamente arcaica costando ente 15 a 20% de las primas. La digitalización puede transformar radicalmente este proceso haciéndolo más eficaz y eficiente. El uso de ecosistemas puede reducir el costo de distribución de 30 a 50%. Esto último elevaría la rentabilidad de un 5% de las primas a 10% o más – multiplicando por 2 la rentabilidad de la industria!

La selección y gestión de riesgos es otra fuente enorme de valor. Esto sorprender ya que las aseguradoras tienen más de 100 años haciendo esto. Hay dos cosas que han cambiado. Primero, en el mundo conectado hay infinitamente más datos - hoy tenemos autos conectados que permiten evaluar continuamente los riesgos y procesos industriales usando IoT permitiendo optimizar riesgos de forma continua. Segundo, el Machine Learning permite evaluar y predecir riesgos en formas que hace 10 años no era posible. Por ejemplo, la data telemática de vehículos combinada con analítica avanzada permite reducir la siniestralidad de 3 a 5 puntos porcentuales, nuevamente aumentando la rentabilidad de 60 a 100%.

La digitalización de procesos operacionales mejora dramáticamente la productividad y la calidad de servicio. El uso de la robótica y automatización combinados con Inteligencia Artificial reducen el costo operacional de procesos como la gestión de siniestros por más de 50%.

Las InsurTech pioneras están siendo penalizadas porque no han demostrado que tener costos de adquisición más bajo que el mercado y porque su selección de riesgos no es eficaz. Sin embargo, las InsurTechs 2.0 especializadas en captura y análisis de grandes cantidades de datos en segmentos como flotas vehiculares, ciber seguros, y riesgos catastróficos demuestran que se puede mejorar substancialmente la selecciones de riesgos y así producir resultados operacionales remarcables.

La digitalización de procesos en las InsurTechs 1.0 ha producido resultados mixtos: la robótica usada por Lemonade y Oscar en la atención de clientes es remarcable, pero en gestión de siniestros los resultados son mediocres. Comparativamente, las InsurTech 2.0 dedicadas a la optimización de la gestión de siniestros reducen de 50 a 60% los costos de estos procesos mejorando al mismo tiempo la calidad y precisión del servicio.

Las InsurTechs pioneras han cometido errores importantes, pero están corrigiendo rápidamente y aun tienen grandes sumas de capital disponible y equipos altamente sofisticados por lo que creemos que deberían poder mejorar sus resultados. Por otro lado, el capital disponible para las InsurTechs 2.0 es enorme y equipadas con las experiencias de las pioneras van a seguir produciendo resultados remarcables. Por lo que nos parece evidente que la creación de valor a través de la innovación en la industria de seguros solo está empezando.