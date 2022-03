DF Lab Opinión / Digitalización v/s transformación digital

Transformación Digital

El mundo de lo digital, sus ventajas, herramientas y bemoles han penetrado de manera inclemente en el mundo corporativo. Y nuestra realidad nacional no es ajena a este desafío, pero el éxito de los esfuerzos para abordarlo requiere de respuestas certeras, oportunas y bien aplicadas.

Previo al efecto de la pandemia, las herramientas tecnológicas, el uso avanzado de datos, las plataformas digitales y las herramientas de innovación eran una posibilidad de mejora que se presentaba como un camino opcional para nuestras empresas, pero que no estaban directamente vinculados a un dolor cierto y presente que le diera una urgencia concreta a su incorporación inmediata.

El ingreso de esta tan temida "incertidumbre sistémica", que rasguñó profundamente nuestras certezas sistémicas, nos ha obligado a reformularnos y a tomar al mundo digital y sus herramientas como un nuevo, y a veces casi desconocido, punto de apoyo para poder resistir y responder a los embates y necesidades de la nueva realidad.

En este contexto, y en los últimos dos años, la digitalización se ha consolidado como una herramienta de actualización transversal en el mundo corporativo nacional, y el estar haciendo "transformación digital" como "proyecto estratégico", es ya una frase casi cliché.

Pero lo cierto es que la transformación digital y la digitalización, si bien son conceptos vinculados e incluso complementarios, son procesos completamente distintos y que tienen necesidades y resultados muy disímiles.

En términos simples, y sin entrar en discusiones semánticas, la digitalización es el hacer digital procesos que antes existían de manera análoga (aquí cabe desde la automatización hasta el uso de SaaS y software de gestión); y la transformación digital (a mi juicio mal llamada transformación, ya que describe a un continuo más que a un proceso con un final claro); se refiere a una modificación en aspectos centrales de las empresas y organizaciones, a través de procesos transformacionales permanentes, que buscan generar un valor específico mediante políticas de uso y aprovechamiento de las herramientas vinculadas al mundo digital.

El hacer digital procesos (internos o externos) no asegura una transformación digital, así como el emprender una transformación digital no siempre incluye la digitalización de todos los procesos.

Si somos estrictos y nos enfocamos en la subsistencia en el tiempo de nuestras empresas más que en soluciones de flotabilidad o rescate, cuando nos enfrentamos a necesidades que requieren una transformación, no habrá digitalización que nos salve. Y a veces un parche mal puesto, puede contener una fuga, pero (como pasa en el mundo hídrico tradicional), si este no está bien trabajado desde lo medular, no será capaz de detener la inundación o el colapso de la represa. Cuando necesitamos un serrucho, usar un martillo puede ser contraindicado, y viceversa.

La digitalización es un proceso virtuoso y con muchas ventajas, pero no es ni nunca será transformación digital, y confundirlo es riesgoso y una pérdida de recursos.