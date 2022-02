DF Lab Opinión / E-commerce: seis nuevas exigencias

Transformación Digital

Desde el 24 de marzo 2022 rige el Reglamento de Comercio Electrónico, que complementa la Ley sobre protección de los derechos de los consumidores, y establece nuevas exigencias

Vienen importantes cambios, sobre todo en materia de información para quienes se dedican al E-commerce! Desde el 24 de marzo 2022 rige el Reglamento de Comercio Electrónico, que complementa la Ley sobre protección de los derechos de los consumidores, y establece nuevas exigencias. La multa para los infractores puede llegar hasta 300 UTM.

Seis son las principales exigencias:

1. Términos y Condiciones. Los vendedores que ofrezcan productos o servicios vía E-commerce deberán contar con un enlace a los términos y condiciones del contrato que los consumidores deberán aceptar antes de adquirir o contratar bienes o servicios.

2. Derecho de Retracto. Para ejercer el derecho de retracto sin expresión de causa, –en el plazo de 10 días contados desde la recepción del producto o desde la contratación del servicio y antes de la prestación del mismo–, se deberá indicar en la plataforma: la existencia del derecho de retracto de manera inequívoca, destacada y fácilmente accesible y en forma previa a la celebración del contrato y pago del precio del producto y/o servicio, junto a una descripción de cómo el consumidor podrá ejercer este derecho.

Quien ofrezca un servicio podrá disponer que el consumidor no tendrá derecho de retracto, lo que deberá informar de manera expresa, inequívoca y destacada. En la venta de bienes o productos, en tanto, el consumidor siempre tendrá derecho de retracto. Hay excepciones: cuando los bienes, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez, o hubiesen sido confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor, o se trate de bienes de uso personal.

3. Entrega, Despacho o Retiro. Tratándose de productos, el vendedor, de forma previa al perfeccionamiento del contrato, deberá indicar: el costo total del despacho o entrega, de forma desglosada del precio del producto; la fecha de cuando el producto esté disponible para retiro, o rango de tiempo para la entrega o despacho, con indicación de días hábiles o corridos; mecanismo por el cual el consumidor podrá consultar sobre el estado de la entrega o despacho y/o realizar reclamos en caso de retraso. Tratándose de servicios, el vendedor debe informar claramente al consumidor sobre medios, plazo, formas y lugar o lugares en que el servicio podrá ser prestado, ya sea fuera o en las dependencias del vendedor.

4. Información sobre el Vendedor. El vendedor proporcionará la siguiente información: identificación de la persona natural o jurídica, esto es, nombre, razón social o nombre de fantasía; RUT; domicilio legal; correo electrónico, número de teléfono; medio por el cual el vendedor se pondrá en contacto con el consumidor y, si es una persona jurídica, identificación del representante legal.

5. Información sobre la Contratación. Se deberá proporcionar a los consumidores, de forma previa a la contratación, información sobre: términos y condiciones respecto del pago, medios de pago, y el detalle de cualquier otro cobro; políticas de cambios y devoluciones; términos y condiciones de la entrega, despacho, retiro del producto o prestación del servicio, y el costo total del producto o servicio ofrecido.

6. Stock y Disponibilidad. Se deberá informar al consumidor, de forma previa a la contratación, la inexistencia de stock, o el hecho de no estar disponible por algún otro motivo, de forma clara y visible. Esto no aplica a las ventas de productos o prestación de servicios no sujetas a disponibilidad de stock, tales como ventas por encargo.