DF Lab Opinión / Hablemos de talento

Existen diversos factores que harán transitar a un emprendimiento de PYME a startup, y de startup a scaleup, y uno de los más relevantes es el talento humano. Este es un factor del que hasta hace un tiempo se hablaba poco o no se apreciaba demasiado su valor. Hoy hemos dejado de lado el concepto de que los empleados están al servicio de la empresa para pasar a entender a las personas como centrales en el impacto que ellas logran a todo nivel en nuestra sociedad.

Tener a las personas al centro de nuestros emprendimientos requiere un cambio de paradigma en la gestión del talento sumado a los desafíos actuales que nos ha puesto la pandemia y el crecimiento acelerado de la digitalización.

El primer desafío está en comprender que "ponerse la camiseta" a toda costa es hoy más cuestionado, ya que las personas exigen una comprensión más profunda de sus propias necesidades de desarrollo y expectativas, y buscan estar fuertemente alineados con el propósito y cultura de la empresa.

Un modelo interesante que se ha observado es el concepto "tour of duty", propuesto por el empresario Reid Hoffman en su libro "The Alliance" que consiste en que la empresa le ofrece a la persona desarrollar y liderar un "proyecto" particular, y luego es la empresa misma la que ayuda a la persona a buscar su siguiente paso profesional. En Chile, podemos a destacar el caso de Kura Biotech, quienes operan con esta estrategia a modo "win win": La empresa entrega desarrollo de habilidades, mientras que la persona trabaja por un propósito claro en un período de tiempo con la posibilidad de crecer en otras áreas, proyectos, o bien, compañías que beneficien el desarrollo de su carrera.

Otro importante desafío es la aceleración tecnológica y en el teletrabajo que ha generado el Covid-19. Barreras como la geografía se han derribado, lo que le ha permitido a las empresas acceder a talentos de otros países, aumentando a su vez la competencia. Esto ha generado un fuerte calentamiento en el mercado laboral, particularmente en el tecnológico. Además, industrias con alto recursos, como por ejemplo la minería, han entrado a competir por el mismo talento.

Además de esto, estamos viviendo una época de expansión exponencial de muchos emprendimientos. Según el estudio "Scaleups en Chile: desafíos para potenciar el ecosistema", uno de los desafíos a futuro más relevantes que tendrán las empresas para escalar, será el acceso a talento, sobre todo en cargos tecnológicos y de desarrollo. Entender qué estructura organizacional y qué cronograma de contratación se va a necesitar para los próximos seis meses, un año o cinco años no es tarea sencilla cuando la empresa está en plena transformación. Mediante la encuesta "Empleos y Beneficio" realizada a 32 emprendedores Endeavor evidenciamos la necesidad de conocer las mejores prácticas de contratación en contextos de crecimiento. Las scaleups más explosivas, han puesto en esta etapa su foco en la "contratación" de talento, por sobre la "retención", para asegurar que las nuevas personas tengan un aterrizaje rápido, adaptándose al propósito de manera productiva desde el minuto uno.

Por último, las scaleups tienen el gran desafío armar su línea de "altos cargos", que incluye definir los perfiles, una compensación competitiva y ajustada al mercado, y planes de incentivos que alineen a los ejecutivos a los objetivos de crecimiento de la empresa ¿Es mejor elegir a alguien con una larga trayectoria en el mundo corporativo tradicional, o alguien con experiencia en scaleups? ¿Debo buscar talento en otros países para así encontrar "al mejor" o me enfoco en mi país para evitar diferencias culturales, impositivas y legales? ¿Qué beneficios adicionales generan mayor atracción/ retención? Por ejemplo, según la Encuesta Laboral de Endeavor, un 60% de los emprendedores cuentan con el beneficio de vacaciones adicionales, a diferencia de la licencia parental que está recién comenzando con un 20% de presencia en la red. Además de ello, un 80% las empresas incluyen trabajo remoto en su forma de operar y un 12% ya ni siquiera tiene oficinas físicas.

Chile tiene la oportunidad de que en los próximos dos años ocurran más cosas increíbles en el mundo del emprendimiento, que en los últimos veinte años. Para lograrlo, debemos apoyar a los emprendedores a tener cada vez un mayor acceso al mejor talento, y a que puedan gestionarlo de buena manera. Así nuestras Scaleups lograran crecer de manera acelerada y sostenible, construyendo equipos motivados y diversos, impactando positivamente a la sociedad y potenciando el desarrollo de nuestro país y la región.