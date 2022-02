DF Lab Opinión / Necesidad de un marco regulatorio sólido

Transformación Digital

La exposición a un ciberataque hoy es inminente y el desarrollo de la inteligencia artificial ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de los hackeos. Han pasado cerca de siete meses desde el anuncio del proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad y todavía no ha sido ingresado al Congreso Nacional. Resulta impostergable esta medida y la actualización de la ley de delitos informáticos para poder afrontar como país este tipo de amenazas. No podemos seguir expuestos y tener impunidad frente a este tipo de delitos informáticos.

Un ejemplo reciente a nivel mundial, fue el caso del ciberataque a distintos sitios web del gobierno ucraniano y que tiene a la Unión Europea en vilo por el conflicto armado con Rusia. Diversos países de la OTAN como Estados Unidos, han prestado su ayuda en esta materia para poder evitar ataques informáticos nuevamente, y es que la filtración de datos de un país, no solo implica un riesgo para sus habitantes, sino que también puede involucrar información sensible de otras naciones.

Según cifras de la PDI, en nuestro país durante 2021, aumentaron en un 45% los ciberdelitos y más de 10 mil casos tuvieron un denominador común: internet, donde las redes sociales y páginas web concentraron las denuncias. Esta amenaza está presente a toda escala, porque los ciberdelincuentes son cada vez más creativos y la digitalización ha provocado que la exposición a un ciberataque sea mayor, ya que puede ser desde el escaneo de un código QR con un link malicioso, hasta la sustracción de datos por la compra en un sitio web falso.

Lamentablemente, no es suficiente contar con las mejores herramientas de seguridad o capacitar a miembros específicos de una organización, sino que es necesario educar a todos los que participan de alguna forma en la creación, puesta en marcha y operación de un producto digital, así como también a los usuarios finales para que no caigan en ataques. La ciberseguridad requiere un marco regulatorio sólido y es un tema cultural que debemos incorporar en las organizaciones de manera urgente y progresiva, especialmente en aquellas de cara al público, como lo es un e-commerce. Pero sin duda si a nivel país la normativa sigue al debe, los esfuerzos de las compañías por su seguridad informática no será suficiente.