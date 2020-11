Director de Talento Digital para Chile: “Debemos vacunarnos contra la titulitis, la experiencitis y la homogenitis”

Transformación Digital

En el Summit “Chile: la Transformación Digital de las Personas”, Vladimir Glasinovic, abordó lo que a su juicio son los “tres virus” que aquejan al ecosistema empresarial a la hora de incorporar nuevos talentos.

Según el Foro Económico Mundial, entre el año 2020 y 2025 85 millones de puestos de trabajo serán desplazados producto de la transformación digital, y se requerirá que el 50% de la fuerza laboral activa se reconvierta a nuevas habilidades digitales.

En ese contexto es que se llevó a cabo el Summit "Chile: la Transformación Digital de las Personas", donde el director ejecutivo de Talento Digital para Chile (TD) —a cargo de la organización del evento—, Vladimir Glasinovic, planteó que es necesario "inyectarse una triple vacuna" contra "la titulitis, la experiencitis y la homogenitis", que a su juicio son los "tres virus" que aquejan al ecosistema empresarial a la hora de reclutar nuevos talentos.

Haciendo un paralelo con el contexto actual de la pandemia, invitó a los asistentes al evento a dejar atrás "las enfermedades" que ponen "demasiado énfasis" en los títulos universitarios, que se fijan "excesivamente" en los años de experiencia para "cargos básicos", y que producen una fuerza laboral poco diversa.

"Si bien la exigencia de títulos universitarios puede tener sentido cuando hablamos de contratar a un médico que debe operar un corazón, a un abogado que debe litigar en la corte, o un ingeniero que debe firmar los planos de una obra, no tiene sentido al momento de sumar talentos a los equipos de desarrollo", sostuvo Glasinovic, haciendo referencia a la "titulitis", y a que un importante porcentaje de los más destacados talentos digitales de la época, como Bill Gates o Mark Zuckerberg, no tienen títulos universitarios.

Respecto de la "experiencitis", aclaró que si bien hay ciertas posiciones que requieren niveles de experiencia para ser desempeñadas efectivamente, "si la gran mayoría de las vacantes publicadas por una compañía requieren de experiencia, tenemos un serio problema", porque "desde el sistema formativo tradicional y no tradicional (las instituciones de educación superior y los bootcamps de programación) podemos cumplir efectivamente con formar personas, pero la entrega de experiencia laboral práctica es un rol insustituible que deben cumplir las empresas".

Y la "homogenitis", es "esa particular enfermedad" que aqueja a los lugares de trabajo donde no hay diversidad. "Decenas de estudios han corroborado una y otra vez que las mejores empresas, las más innovadoras, las que no sólo sobreviven sino que se fortalecen en las crisis, son las que tienen una fuerza laboral diversa", dijo el ejecutivo.

Iniciativa Talento Digital para Chike

Talento Digital para Chile es un proyecto desarrollado por Fundación Chile y Kodea, en el que participan gremios como la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Sofofa y Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) e instituciones de formación y gobierno, como el Servicio Nacional de Capacitación (Sence) y el Ministerio de Hacienda.

El proyecto surgió para desarrollar nuevas capacidades en las personas, en sintonía con las demandas de la economía digital, generando oportunidades para acceder a empleos desde el año 2019 y con una meta de contribuir con 16.000 personas capacitadas al 2022.

A la fecha han postulado cerca de 50 mil personas a las becas de TD en sus distintos procesos, donde los primeros mil egresados ya se encuentran en etapa de intermediación laboral por parte del programa.

A finales de este año esperan haber entregado 4.500 becas de estudio, orientadas a la reconversión hacia áreas digitales de programación y diseño, especialización para profesionales y otras destinadas a formar emprendedores digitales.