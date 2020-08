Experta de SingularityU: “El trabajo remoto es un vehículo para el desarrollo económico”

Transformación Digital

Molly Pyle afirma que la pandemia demostró que se puede ser productivo trabajando desde casa.

La gerente de Programas de SingularityU y Gestora de la Comunidad de Startup en MIT Solve, Molly Pyle, es una convencida de que la tecnología, la comunidad y la conexión humana pueden construir un mundo equitativo e inclusivo y que el coronavirus representa una oportunidad para emprender y para que las empresas vean a sus trabajadores de otra forma.

La experta, que expuso sobre "Empleos en el mundo de la pospandemia", en el SingularityU Virtual Summit 2020 organizado por BeSTInnovation y SingularityU, es una defensora del trabajo remoto. Dice que es un vehículo para una mayor equidad, inclusión y diversidad.

-¿El trabajo remoto tiene impacto en el desarrollo económico?

-Los equipos remotos y distribuidos pueden considerarse como un vehículo para el desarrollo y el progreso económico y humano. Si puedo tener el buen sueldo de mi empresa con sede en Santiago, y mudarme a una pequeña localidad en las afueras de Viña del Mar o a algún otro lugar más pequeño, fantástico. Estoy contribuyendo a esa economía y la estoy haciendo más sostenible y estable, y además, estás redistribuyendo a personas, riqueza, oportunidades, trabajos. Cuando eliminamos la ubicación y el entorno como una barrera, entonces es posible mucho más.

-¿Van cambiar los patrones convencionales de trabajo?

-Trabajar desde casa o el no trabajar en una oficina será un cambio permanente. Algunos trabajos requieren que vayas a una oficina, especialmente si es un laboratorio científico u otros. No estoy abogando para que todos los trabajos se realicen desde casa, pero sí creo que el coronavirus ha demostrado que hay muchos más trabajos de los que pensábamos, que sí pueden hacerse desde casa. El coronavirus ha demostrado que se puede tener un equipo completamente distribuido, que podemos trabajar desde casa y ser productivos, a pesar de tener que cuidar hijos o hacer las tareas del hogar. Imagínate cómo será cuando esas cosas estén cubiertas. El coronavirus está acelerando nuestra aceptación del trabajo remoto y distribuido.

-¿Qué áreas van a ser más demandadas?

-Habrá una mayor demanda de empleos en torno a la economía verde, en roles enfocados en el cambio climático y las energías renovables. Pero también existe una mayor necesidad de trabajos relacionados con data e inteligencia artificial, en ingeniería, computación en la nube, desarrollo de productos, etc. Todo eso será aún más importante a medida que las empresas transiten hacia marcos de acción más tecnológicos y digitales.

-¿Y cuáles son los desafíos?

-Un gran desafío es la naturaleza cambiante del trabajo en sí y el hecho de que muchos puestos serán automatizados durante los próximos diez años. Entonces, hay que ayudar a las personas en esta transición, porque se requerirán un conjunto de habilidades que apenas comprendemos. La conversación sobre capacitar y ayudar a las personas a hacer la transición hacia este trabajo del futuro, será el desafío de nuestras vidas en esta generación.