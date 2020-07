Hotel de Torres del Paine apuesta por tecnología para llevar la trazabilidad de salud de sus huéspedes

Transformación Digital

Alistándose para una futura reapertura, implementó un software que realizará test digitales diarios a los pasajeros y llevará el control de las medidas sanitarias, generando alertas en caso de incumplimiento.

La baja sostenida en los casos confirmados de Covid-19 en el país, está impulsando a varias empresas del rubro turismo, uno de los más golpeados por la pandemia, a prepararse para una futura reapertura. Es el caso del Hotel Las Torres Patagonia, ubicado en Torres del Paine, que está implementando una plataforma tecnológica para llevar registro de los síntomas y lugares visitados por los pasajeros.

El gerente de Conservación, Sostenibilidad y Seguridad del hotel fundado en 1992, John Ojeda, cuenta que el recinto está cerrado desde mediados de marzo debido a la pandemia. No obstante, dice que no lo ha impactado de gran manera -registraron pérdidas por 15%-, ya que tradicionalmente la temporada de operación es de septiembre a abril.

Actualmente se preparan para una próxima reapertura. Firmaron un contrato con la startup chilena Zyght, la que desarrolló un software para llevar registro del cumplimiento de normas y procesos en empresas mineras. En el contexto del coronavirus, están ampliando el uso de esta tecnología a otros sectores, como el hotelero, con una nueva función: "Back WithZIGHT", que utilizará el Hoteles Las Torres Patagonia.

Ojeda explica que los huéspedes tendrán una especie de autotest diario digital, en el que se les consultará si tienen síntomas y los lugares que han visitado en el día. Este "salvoconducto" deberá ser actualizado diariamente por los pasajeros y, de no ser así, la plataforma emitirá una alerta -como notificaciones push up- para que los encargados del hotel estén conscientes de ese huésped.

"En el pre check in, que también es una medida para evitar el chequeo presencial, le enviaremos un link con datos a rellenar donde deberá hacer una declaración de que está sano, la que tiene que actualizar diariamente, generando un código QR de validación. En esta encuesta tendrán que poner dónde han estado, no es para monitorear en qué están, sino saber si están en un refugio de montaña o la ciudad. No para tratar de ser invasivo, pero para saber dónde enfocar nuestros esfuerzos si es que hay una alerta", dice Ojeda.

Esta función también se utilizará con los 126 trabajadores del hotel para llevar registro de sus síntomas. La plataforma, además de emitir alertas cuando no se actualice diariamente la encuesta, notificará cuando un pasajero o colaborador declare tener temperatura alta o síntomas de Covid-19.

El software también permitirá monitorear los controles administrativos y procesos de higiene dentro del hotel, llevando un registro y emitiendo alertas cuando no se cumplan los procesos agendados de desinfección, por ejemplo.

"Si se detectan desviaciones se emiten las alertas, hay un seguimiento y se asignan tareas. Se programan chequeos e inspecciones y cuando no se cumplan automáticamente avisa. (...) El sistema funciona con georreferenciación, nuestras instalaciones van a tener georreferenciadas en el sistema. Cada vez que se levante una alerta va a decir dónde fue y se visualizará en un mapa", dice Ojeda.

Otras herramientas

El ejecutivo cuenta que iniciarán pilotos de la plataforma en agosto, junto con otras tecnologías que buscan incorporar, como cámaras infrarrojas de monitoreo en tiempo real con Inteligencia Artificial, que medirá la distancia, uso de mascarilla y temperatura de los huéspedes. Actualmente están buscando integrar la cámara a la plataforma, para que el software también emita alertas cuando detecte a personas con fiebre o sin tapabocas.

"La idea es que se registre automáticamente la temperatura y aforo y que la plataforma vaya dando reportes automáticos y levantando las alertas", dice Ojeda.

Además, también incorporarán pulverizadores electrostáticos con carga de iones para la sanitización de las instalaciones del hotel, un dispensador de alcohol gel con infrarrojo -para no tener que tocar el dispositivo- y códigos QR que sustituirán las cartas del restaurant que tienen y contendrán información en las 76 habitaciones del hostal.

Hasta la fecha Ojeda estima la inversión en estas nuevas tecnologías en $ 300 millones.