Industria del libro se transforma y tendrá su propia feria Internacional virtual y en 3D

Transformación Digital

Librook, que se realizará entre el 8 y 10 de junio, contará con unos 50 estand de librerías y editoriales, programa cultural en streaming y una rueda de negocios para activar la industria.

Con el fin de activar una industria alicaída por la pandemia y que ha afectado a escritores, ilustradores, dibujantes y editores, el próximo 8 y 10 de junio se realizará el primer Festival Internacional del Libro, Librook, el que busca ser una vitrina para mostrar las novedades editoriales, pero también un espacio para concretar negocios, realizar networking y promocionar productos y servicios.

Detrás de la propuesta, hay tres empresas, O´Ryan Producciones, fundada por Ana O´Ryan, exproductora general de ferias de la Cámara Chilena del Libro, junto a los representantes en Chile de Virtual Up y Up Experience, ambas propiedad de Truss Up, que se unieron para ofrecer una innovadora propuesta en formato virtual y 3D, donde las nuevas tecnologías jugarán un papel clave para lograr una experiencia inmersiva.

"El objetivo principal es realizar una feria virtual para apoyar al sector del libro, sumando inteligencia de negocio con ayuda de la tecnología", comenta Anita O´Ryan, gerente de proyectos de Librook.

Adelanta que el festival contará con unos 50 estand de librerías y editoriales, participación de países como Irlanda, España y México, un programa cultural para niños y adultos, talleres, presentaciones de libros en streaming desde cualquier lugar del mundo, seminarios profesionales, espacios de networking y rueda de negocios para la industria editorial.

Señala que una vez que empezaron a armar el proyecto, se percataron que "esto no tiene fronteras ni límites y empecé por comentar a algunos colegas de otros países que están o fueron de cámaras del libro o entidades similares. La respuesta fue muy positiva", dice O´Ryan.

Industria y tecnología

Librook se realizará a través de Virtual Up y Up Experience. Es una plataforma virtual e inmersiva en 3D, que cuenta con una serie de herramientas para interactuar en el recinto virtual, como una maleta para ir almacenando documentos, intercambio de tarjetas de presentación, chat y llamada de voz. "Es tecnología de punta de Silicon Valley", afirma O´Ryan.

Explica que tanto los visitantes como los expositores podrán personalizar un avatar para participar en tiempo real, recorrer la feria, ingresar a las salas donde se estén realizando las actividades culturales, recoger información, folletos o revisar catálogos, los que puede guardar en una "maleta virtual".

"Los avatares podrán ingresar y salir de los marketplaces de las empresas, de las librerías y editoriales participantes e incluso hacer consultas a los expositores en tiempo real e interactuar con otros avatares para generar contactos", comenta O´Ryan.

Foco en negocios

Con el fin de contribuir a la activación de la industria editorial, el festival considera la realización en de una rueda de negocios para 300 profesionales de la industria, con más de 3.000 reuniones, la que permitirá el intercambio de catálogos, muestra de portafolios para ilustradores, la compra y venta de derechos, entre otros.

Además, cada expositor podrá conocer el perfil y los gustos de sus clientes a través de la métrica que se puede construir desde la Información diaria que entrega la plataforma.

"Amamos el libro y queremos que sea cada vez más profesional y que pueda utilizar la tecnología a su favor. Así que esa es nuestra inspiración. Eso y democratizar el acceso a este festival, porque pueden acceder todos de manera gratuita", señala O´Ryan.