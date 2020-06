La Pintana, San Ramón y Lo Espejo son las tres comunas que menos redujeron su movilidad durante las dos primeras semanas de cuarentena total

Transformación Digital

El tercer reporte del ISCI de la U. de Chile también reveló que las comunas que más bajaron la movilidad fueron Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, aunque al límite de lo recomendado.

De acuerdo con el nuevo reporte del Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería (ISCI) de la Universidad de Chile, que analizó el impacto de las dos primeras semanas de cuarentena masiva en la Región Metropolitana en la movilidad de la ciudad, los niveles de movimiento en la región todavía no se reducen a los niveles esperados, siendo las comunas de más escasos recursos las que más se movieron.

El reporte, publicado ayer jueves y que se realizó en base a datos estadísticos e información del uso de la infraestructura de telecomunicaciones, analizó las 38 comunas de la Región Metropolitana que se están en confinamiento total desde el 15 de mayo y reveló que La Pintana, San Ramón y Lo Espejo fueron las comunas que menos redujeron la movilidad entre el 15 y el 30 de mayo.

Las tres tuvieron una variación en su movimiento menor al 26%, cuando lo recomendado es que esté sobre el 50%. Además, a nivel general, en las comunas más precarias la reducción de movilidad todavía no supera el 30% a 40%.

En contraste, las comunas que más bajaron su movilidad fueron Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, pero al límite de lo recomendado, con 53,2%, 51,2% y 50,9%, respectivamente la primera semana de cuarentena y 50,9%, 49,6% y 48,4%, respectivamente, durante la segunda semana de cuarentena.

En cuanto al total de la Región Metropolitana, la cifra también fue extremadamente baja, con un promedio de 35,8% durante la primera semana y 34, 6% en la segunda.

"La movilidad no ha bajado ni lo remotamente cerca de lo que se necesita, sigue siendo igual de alta. Se requiere al menos un 50%, es una situación súper complicada, los contagios no se van a reducir como lo necesitamos y no podemos salir de la cuarentena total", afirma el director del Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería (ISCI), Leonardo Basso.

El experto agrega que, si es que el nivel de movilidad se mantiene así, lo más probable es que el nivel de personas contagiadas se mantenga por sobre los 3.500 diariamente.

Causas: precariedad y bajo conocimiento de la gravedad de la situación

El reporte enfatiza que es urgente comprender las causas de la falta de adhesión a la cuarentena y propone mejorar la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos. "No entendemos por qué la gente se mueve, entendiendo las causas se puede actuar, es importante entender el por qué la gente no está cumpliendo la cuarentena", dice Basso.

En esa línea, el experto sostiene que una de las posibles razones es la precariedad, que obliga a la gente a movilizarse para conseguir recursos, "esto requiere una ayuda estatal directa".

Una segunda causa sería la falta de conocimiento de la gravedad de la situación, lo que requiere una "forma de comunicar que sea más sencilla" por parte de las autoridades.