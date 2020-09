“Lo que viene ahora es un proceso de consolidación de la transformación”

Transformación Digital

El director de Claro Empresas, Francisco Guzmán, afirma que hasta ahora lo aprendido en teletrabajo, e-commerce, educación a distancia o telemedicina es “un ejercicio” y lo que viene es sumar “procesos, modelos logísticos y herramientas”.

El director de Claro Empresas, Francisco Guzmán, no duda ni un segundo en afirmar que la pandemia aceleró la transformación digital en el mundo empresarial y en la vida diaria, una transformación que "ya no se irá nunca más".

Pero también es tajante al sostener que, hasta ahora, todo lo avanzado -el teletrabajo, el e-commerce, la educación a distancia o la telemedicina- fue "un ejercicio" al que nos "vimos obligados, pero aprendimos" y que ahora el verdadero desafío es "consolidar la transformación".

"Las empresas sumaron e-commerce, pero ahora deben pensar en el delivery. Hasta ahora, si compras algo y no te llega en 24 o 48 horas, estás tranquilo, pero lo lógico es que te llegue en ese período. La tecnología se irá asociando cada vez más a esta consolidación de la transformación digital", afirma el ejecutivo.

-¿En qué consiste y cómo se implementa esta consolidación?

-La consolidación significa incorporar procesos, en el e-commerce pasa por tener modelos logísticos, porque ya nos acostumbramos a comprar en línea, que las herramientas de educación a distancia permitan tener un mejor control y hacer las clases más participativas con los alumnos. Hay una tremenda posibilidad. En salud, el 5G va a permitir un despegue de la telemedicina, pero me sorprende que las consultas a distancia ya son algo estándar.

-¿Que retos y oportunidades abre la transformación digital a futuro?

- La pandemia nos va dejar un aprendizaje en todas las aristas. Siempre decimos que las grandes crisis generan oportunidades para la transformación. Todos los cambios que hemos atesorado en este tema llegaron para quedarse, como el teletrabajo, donde se irán dando formas mixtas con algunos en la oficina y otros desde la casa. Lo que viene ahora es la consolidación de este proceso, las herramientas tecnológicas van a formar parte de esta nueva realidad.

-¿Ha cambiado la percepción de las empresas en torno a la tecnología?

-Las empresas nos asocian de una forma diferente, antes nos decían, "necesito tantos routers, computadores o switch" y hoy nos preguntan cómo los podríamos apoyar en el proceso transformacional que están teniendo. Es una conversación completamente diferente.

Las compañías le han visto el valor a la tecnología desde una perspectiva mucho más estratégica de lo que lo hacían antes. Ya no hay estrategia que no considere el e-commerce, el trabajo remoto y la seguridad para las empresas.

-En el largo plazo, todo este aprendizaje y adopción de tecnologías, ¿impactará en la productividad?

-Sin duda. Hoy ya estamos viendo que desde el punto de vista de la productividad hemos mejorado como país. Pero insisto, que el tema que falta es la consolidación. Mientras no logremos consolidar estos cambios, podrían ser golondrinas que pasen de largo.

Oportunidad para la PYME

-Este aprendizaje ha sido desigual. La pandemia ha dejado al descubierto grandes diferencias entre pequeñas y medianas empresas.

-La mayor oportunidad para transformarse la tiene la PYME (Pequeñas y Medianas Empresas), porque no tiene procesos tan rígidos como las grandes, pueden adaptarse rápidamente. Por ejemplo, una carnicería de carnes premium, en lugar de atender 20 cuadras a la redonda, sacó su aplicación de carnes y llegó a otras comunas donde tal vez nunca pensó en llegar porque era más caro. Esto demuestra que el que hoy esté dispuesto a abrazar la tecnología, cambiar sus procesos, armar un sistema logístico adecuado, tiene una oportunidad enorme. El que no lo haga, va a estar complicado.

-El cuello de botella está en la logística. Hay muchas PYME que han señalado que no pueden pagar las tasas de las plataformas de delivery.

-También es una oportunidad para que los innovadores vean cómo armar sistemas de delivery, tal vez, no tan sofisticados, pero con una lógica de economía colaborativa. Los mismos negocios se tienen que transformar, el que tenía abierto todo el día, a lo mejor ahora debe abrir medio día para preparar los envíos y en la tarde hacer delivery. El que está dispuesto a generar un cambio y trabajar de una forma diferente, va a tener una oportunidad enorme. Por el contrario, el que no lo haga, va a estar en riesgo permanente.

-¿El financiamiento es un problema?

-No creo que ese sea el problema. El problema está en el cambio, en hacer las cosas diferente. Con la pandemia, nos dimos cuenta de que muchas de las cosas que eran imposibles, lo eran porque había resistencia al cambio. Por ejemplo, la nube es un buen ejemplo de cómo una PYME puede hacer lo mismo que una gran empresa. Hoy no necesita tener un data center o servidores, sino que contratas una potencia, un programa o una aplicación determinada, porque hay una cantidad de Software como Servicio (por suscripción) enorme. Por ejemplo, un caso de resistencia es la firma digital. Antes recibía uno o dos contratos al mes con firma digital y hoy estoy recibiendo entre 40 y 60, porque pagas por firma y funciona en la nube. Otro ejemplo, los juicios a distancia, nunca imaginamos un juicio oral por plataforma telemática. Es un cambio impresionante.

Otro ejemplo, el e-commerce. El cyberday de este año, en las primeras 12 horas, vendieron US$ 70 millones, un 60% más de lo que se vendió el año pasado en igual período de tiempo, eso demuestra que la gente está perdiendo la resistencia a comprar remoto. En nuestro caso, por ejemplo, hemos triplicado las ventas web desde que empezó la pandemia en comparación con igual período el año pasado. Tenemos un consumidor diferente.

Transformación con startups

-Hay empresas que se están apoyando en startups y empresas más pequeñas para acelerar sus procesos de transformación digital.

-Soy un convencido de que los ecosistemas tienen una posibilidad mucho mayor hoy. Hay muchas empresas pequeñas de innovación y startups que están trabajando en temas muy específicos, a veces tanto, que a las compañías les da miedo tomar ese tipo de tecnologías porque piensan que les va a costar integrarlas. Ahí, la posibilidad de armar ecosistema entre la gran empresa y los startups bajo el modelo de innovación abierta, está teniendo mucha oportunidad.

-¿Y Claro ha implementado soluciones con startups?

-En nuestro caso, el área de innovación de Claro busca startups para armar ecosistemas y trabajar con ellos. Tenemos ejemplos con IoT para salmonicultura, y en el contexto de la pandemia, ya tenemos una solución de Healthy Safety Envirorment (HSF) con cámaras térmicas y detectores de mascarillas, que ya los tenemos implementados en cinco municipalidades y en centros de salud, para hacer más seguros los ambientes de trabajo en esta etapa de transición.

-Y respecto de esta transición ¿cuáles son los retos?

-El retorno a los lugares de trabajo, oficinas, restaurantes, tiene que ver primero con que están cambiando las fases. Cada empresa va a tener sus protocolos para volver y en todos, el tema de seguridad va a ser relevante, porque se va a tener que controlar el uso de mascarillas y artefactos y por otro lado, la trazabilidad. Se requerirá el apoyo de la tecnología, porque ayuda mucho a que los procesos sean más llevaderos y el tránsito más expedito.