Pandemia acelera digitalización de la minería, pero mantiene brecha con industrias similares

Transformación Digital

La industria pudo instaurar sistemas de control a distancia de las faenas para resguardar a los trabajadores, pero de todas formas faltan que estos se interioricen con las tecnologías.

La crisis sanitaria aceleró la digitalización en algunas de las esferas de la industria minera chilena, gatillada principalmente por la necesidad de mantener más seguros a los trabajadores. No obstante, un estudio del Boston Consulting Group (BCG) a nivel global reveló que la minería tiene la mayor brecha entre la estrategia de transformación digital y su ejecución en comparación con industrias similares, situación que también ocurre a nivel nacional.

Respecto de la digitalización en el contexto del Covid-19, el managing director y partner del BGC en Chile, Agustín Costa, señala que la industria ya venía utilizando tecnologías como Inteligencia Artificial (IA) y analítica avanzada para abordar procesos ligados a la gestión de inventarios, abastecimiento, firmas de contratos y control de asistencia a faenas. Pero el nuevo escenario “permitió la aceleración de algo que ya se venía instalando lentamente en el mundo minero, como los centros de monitoreo a distancia y el uso de drones para el chequeo superficial de las actividades y de la información geológica”, dice.

A estas adopciones tecnológicas, el profesor de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Sergio Bijman, suma el uso de sistemas de operación de transporte autónomos, como maquinarias subterráneas o los grandes camiones de faenas de operación remota. “Esta innovación es una gran contribución a la seguridad, pues reducen la interacción humana en labores de alto riesgo”, dice.

Estrategia versus ejecución

El Índice de Aceleración Digital (DAI), realizado por BGC para analizar y comprender la madurez digital de empresas, industrias y países -en el que participaron 75 tomadores de decisión del sector minero- concluyó que la minería presenta una brecha de 30% entre la estrategia y su ejecución, el gap más alto del grupo de industrias similares, como la química.

Costa de BCG explica que las industrias más aceleradas digitalmente son las que tienen mayor riesgo de extinguirse, como el retail, la banca o las telecomunicaciones, ya que hay entrantes digitales que hacen una disrupción en el negocio, pero en la minería no ocurre.

“La minería tiene un potencial de mejora enorme, aunque eso no ha sido tan motivante para hacer una gran inversión, en comparación a los sectores que están obligados a transformarse”, afirma.

Costa destaca también que las empresas mineras tienen claridad sobre los beneficios de la digitalización y trabajan con las tecnologías, pero no consiguen una buena ejecución.

“Muchas veces no involucran a sus operadores en el desarrollo, pueden entregarle las herramientas, pero sin capacitación no funciona. Es importante involucrarlos en el cambio tecnológico porque se los hace sentir más propio, ya que muchos no confían en la tecnología, pese a que estos sistemas sean más certeros y rápidos que un humano. La minería se ha dedicado a entregar tecnología, invertir, no obstante, en menor medida a la gestión del cambio, lo que es muy importante para que se reflejen los buenos resultados”, dice el ejecutivo de BCG.

Arturo Alba, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), indica que hay una necesidad de adquirir nuevas competencias de liderazgo en el entorno laboral, que se ajusten a las tecnologías y practicas laborales del futuro.

“En los próximos años podríamos enfrentar la escasez de especialistas en minería 4.0 y de nuevos talentos para abordar los proyectos de transformación”, comenta.

Rol de los proveedores

Actores y expertos plantean que las soluciones tecnológicas pueden venir de las innovaciones y tecnologías que desarrollan los proveedores.

Juan David Rayo, presidente de Minnovex, asociación de empresas para la innovación y la exportación de productos para el sector minero e industrial, considera que “el contexto pandémico permitió que las mineras pudieran ver qué servicios podían ofrecer los proveedores para trabajar de manera remota. Dejando una tierra fértil para el ingreso de productos y servicios ligados a la minería 4.0”, dice.

Alba de la UAI afirma que es importante sumar activamente a la transformación digital del rubro minero a las Pequeña y Mediana Empresa (PYME). “Son las que solucionan los problemas”, indica.

Por su parte, Bijman de la FEN agrega que “los emprendedores aportan soluciones tecnológicas innovadoras en la cadena productiva (de la minería) que hoy se desconocen”.