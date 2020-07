Pandemia gatilla alza de consultas en aplicación de apoyo a migrantes

Transformación Digital

MigrApp, implementada por el Servicio Jesuita a Migrantes en septiembre pasado, pasó de recibir 3 mil solicitudes entre octubre y marzo, a más de 7 mil entre abril y junio. Los próximos pasos son sumarle inteligencia artificial y expandirla a Sudamérica.

La pandemia de coronavirus ha golpeado la vida de las personas, sin distinción, a nivel mundial. Sin embargo, las que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad se han visto particularmente afectadas, como es el caso de los migrantes.

Según la estimación del Departamento de Extranjería y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a diciembre del año pasado, casi un millón y medio de personas migrantes viven en Chile, lo que corresponde al 7,8% de la población del país. Ante este escenario, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) puso en marcha MigrApp, una aplicación para smartphones la cual reúne voluntarios por turnos, que entregan ayuda, orientación y asesoría a quienes llegan al país.

La directora social del SJM, Michelle Víquez, asegura que debido al fuerte aumento de migrantes en Chile, "la institucionalidad y las entidades que trabajamos desde la sociedad civil en algún momento nos vimos sobrepasadas por la gran cantidad de preguntas y necesidades que tenían las personas, no estamos en todo el territorio. El SJM está en Antofagasta, Arica y Santiago, y queríamos llegar donde no tenemos presencia. La idea fue generar una plataforma que nos permitiera hacerlo a través de la tecnología".

Juan José Soto, gerente general de Let's Talk -la agencia que desarrolló MigrApp- cuenta que la aplicación, que está disponible en español, creole, inglés y francés, "nació porque había mucha gente que requería apoyo legal y tenían que viajar al centro de Santiago para tener una reunión. Y la tecnología permite aumentar la cobertura y a menor costo".

Víquez señala que, tras el lanzamiento de la app en septiembre de 2019, a marzo, se registraron 3.038 consultas, mientras que entre abril y junio se dispararon a 7.087. "Por lo general, lo que más llega son personas con preguntas sobre procesos de regularización migratorias, que no son muy fáciles y además, son burocráticos. Pero en este contexto, la mayoría de las consultas tienen que ver con solicitud de ayuda humanitaria. Son personas que han perdido el empleo, que están necesitadas de comer y a un paso de que los echen del lugar donde residen por no tener cómo pagar", detalla.

La aplicación -que fue apoyada por Corfo y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados- funciona "como un WhatsApp, pero con registro en el SJM", dice Soto, y adelanta que actualmente están implementando inteligencia artificial para "poder contestar consultas fuera de horario cuando no hay voluntarios (50 hasta la fecha). La idea es poder atender 24/7".

Brecha digital

La representante del SJM asegura que muchas veces en el servicio social "da un poco de susto" la implementación de tecnología debido a la brecha digital que existe. Asegura que la atención presencial, hoy suspendida, se reactivará una vez que pase la pandemia y que MigrApp actuará como un complemento para la ayuda.

"La idea es mantener las atenciones presenciales porque aún hay una brecha digital. Si bien MigrApp trata de ser muy intuitivo y básico en algunas cosas, aún así hay un porcentaje de la población que no accede, por ejemplo, aquellos que les cuesta más quizás lo digital o no saben muy bien cómo usar una aplicación, e incluso, hay quienes no tienen teléfono. La atención presencial siempre es importante", dice Víquez.

Sin embargo, reafirma que la aplicación ha tenido buena recepción, tanto de las personas migrantes como de los voluntarios. "La gente está muy agradecida también al sentir que desde su casa pueden hacer algo, hacer un voluntariado a distancia", explica, asegurando que quieren potenciar la app para lograr internacionalizarla hacia todos los países de América del Sur, donde está presente el SJM.